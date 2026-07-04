Nace una nueva rivalidad: Kylian Mbappé-Paraguay

El delantero francés dejó frases hirientes para el futbol paraguayo, además, un gesto que enfureció al portero sudamericano Orlando Grill.

El delantero francés, Kylian Mbappé, afirmó este sábado que la selección francesa estaba preparada para la dura batalla que le planteó Paraguay, y sostuvo que "si hay que meter las manos en la mierda, vamos a meterlas".

"Creo que sabíamos qué tipo de partido íbamos a tener. Creo que hoy estuvo muy bien el partido que tuvimos y cómo lo jugamos. Demostramos que somos un equipo que sabía jugar al fútbol ofensivo, pero si hay que meter las manos en la mierda, nos vamos a meter las manos en la mierda. Perdón por la expresión. No tenemos ningún problema con eso", dijo tras el partido a pie de campo.

El autor del único gol del partido de octavos de final agregó que ellos también saben "jugar al fútbol sucio" y lo hicieron hoy.

"Pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin, que solo íbamos a venir a hacer jugadas bonitas y paredes. Ganamos, e incluso en eso fuimos mejores que ellos", indicó el delantero del Real Madrid.

Por último, destacó que lo más importante ahora es recuperarse para los cuartos de final contra Marruecos, que tendrán lugar el próximo jueves en Boston.

"Vamos a jugar, sabemos que es un muy buen equipo y estamos muy contentos de jugar contra ellos. Vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para continuar nuestro camino", finalizó.

Kylian Mbappé clasifica a Francia a cuartos de final del Mundial 2026 Un penalti fue determinante en la serie entre paraguayos y franceses, la cual se jugó en Filadelfia.

Portero Orlando Grill molesto con Mbappé

El portero paraguayo Orlando Gill lamentó este sábado la eliminación de la Albirroja en el Mundial 2026 al caer por 0-1 ante la favorita Francia en los octavos de final con un gol de penalti de Kilian Mbappé, pero afirmó que la selección sudamericana "sale con la frente en alto".

"Paraguay lo dejó todo y sale del Mundial con la frente en alto, si no hubiesen dado ese penalti nos íbamos al alargue", afirmó Gill.

La palabra de Orlando Gill sobre la actitud de Kylian Mbappé luego de la derrota ante Francia en la Copa del Mundo: "Esto es futbol. Yo le pasé la mano felicitándolo, pero no me dio bola. Entré en un momento de calentura, pero después ya me tranquilicé.

"Francia es la gran candidata. Si no están acostumbrados a este juego, qué le vamos a hacer. Paraguay es una selección ruda y muy física", aseguró Gill.

En esa línea, Mbappé también dio fuertes declaraciones. "Paraguay no quería jugar al futbol y les mostramos que sabíamos cómo hacerlo. Ganamos y fuimos mejores que ellos". Añadió: "Les mostramos a Paraguay que si quieren jugar sucio, nosotros también podemos jugar sucio".

*Información EFE.

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