 Operativo de seguridad protege a Inglaterra en México
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Así es el impresionante operativo de seguridad que protege a Inglaterra en México

por Oliver Paniagua
La prensa inglesa ha criticado la logística en torno al juego del Mundial 2026 entre México e Inglaterra , EFE
La prensa inglesa ha criticado la logística en torno al juego del Mundial 2026 entre México e Inglaterra / FOTO: EFE

El “anillo de acero” que protege a Inglaterra en México.

La selección de Inglaterra ya se encuentra en la Ciudad de México para disputar su compromiso de los octavos de final del Mundial 2026, pero su llegada ha estado marcada por un impresionante despliegue de seguridad alrededor del hotel donde se hospeda.

Aunque la Federación Inglesa de Fútbol (FA) intentó mantener en reserva la ubicación del equipo, la información se filtró pocas horas después, lo que llevó a las autoridades mexicanas a reforzar el operativo de protección.

El hotel JW Marriott Santa Fe amaneció rodeado por un fuerte dispositivo de seguridad integrado por elementos de la policía, patrullas de la Guardia Nacional y agentes con equipo antidisturbios. Además, se implementaron cierres viales en los alrededores, en un operativo que las autoridades calificaron como un "anillo de acero".

Según reportes, el despliegue comenzó incluso antes de la llegada del combinado inglés con el objetivo de evitar incidentes similares a los ocurridos con la selección de Ecuador durante la fase anterior del torneo.

Demandas de Ecuador 

En aquella ocasión, jugadores ecuatorianos denunciaron haber sido despertados durante la madrugada por cientos de aficionados que se concentraron frente a su hotel utilizando bocinas, cohetes y otros objetos para generar ruido. Posteriormente, la federación ecuatoriana presentó una queja formal ante la FIFA por lo sucedido.

Como parte de las medidas preventivas para el encuentro de Inglaterra, las autoridades también anunciaron un amplio operativo de seguridad para el día del partido, que incluirá el despliegue de aproximadamente 17 mil policías en distintos puntos de la capital mexicana.

Ecuador exige a la FIFA investigar lo ocurrido frente a México

La Federación Ecuatoriana pide a la FIFA investigar posibles riesgos para su afición y jugadores.

Además, el Gobierno del Reino Unido emitió una alerta de viaje para sus ciudadanos que asistirán al encuentro, mientras que la Ciudad de México aplicará Ley Seca durante la jornada del domingo como parte de las acciones para mantener el orden.

Con estas medidas, Inglaterra afrontará su compromiso mundialista bajo uno de los dispositivos de seguridad más estrictos implementados hasta ahora en la Copa del Mundo 2026.

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