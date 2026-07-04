 Paraguay-Francia: Partidazo en Calor Extremo y Sofocante
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
Próximo
-- Brazil Brazil Norway Norway --
5 julio / 14:00

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
After ET
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Australia AUS
03/07 12:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Argentina ARG
03/07 16:00 HS
Cape Verde CVA
After ET
Colombia COL
03/07 19:30 HS
Ghana GHA
Finalizado
Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Mexico MEX
05/07 18:00 HS
England ENG
Universo Futbol

¡Calor extremo! El Paraguay-Francia se juega bajo temperaturas sofocantes

por Amilcar Avila
Se prevén altas temperaturas en el encuentro entre Paraguay y Francia en Filadelfia, Estados Unidos, EFE
Se prevén altas temperaturas en el encuentro entre Paraguay y Francia en Filadelfia, Estados Unidos / FOTO: EFE

Las altas temperaturas en Estados Unidos vuelven a encender las alarmas y el Francia-Paraguay podría convertirse en uno de los partidos más calurosos en la historia de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 no solo está dejando emociones dentro del terreno de juego. El calor, debido a las altas temperaturas registradas en varias sedes de Estados Unidos, se ha convertido en otro de los grandes protagonistas del torneo y este sábado podrían alcanzar uno de sus puntos más críticos durante el partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final.

Filadelfia amaneció bajo una intensa ola de calor, con temperaturas cercanas a los 38 grados Celsius y una sensación térmica aún mayor. Las condiciones meteorológicas han obligado a reforzar las recomendaciones para futbolistas, aficionados y personal de apoyo, ante el riesgo de golpes de calor y deshidratación.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes tomadas con cámaras térmicas que muestran una temperatura superficial del césped superior a los 60 grados Celsius. Aunque esa cifra no ha sido confirmada oficialmente por la FIFA ni por las autoridades meteorológicas, las imágenes reavivaron el debate sobre las condiciones en las que se disputa el torneo.

Desde el inicio del Mundial, jugadores, entrenadores y especialistas han advertido que el calor puede convertirse en un factor determinante en el rendimiento físico de los equipos. La FIFA ha aplicado pausas de hidratación en varios encuentros cuando las condiciones climáticas así lo han requerido.

El Francia-Paraguay apunta a ser uno de los partidos con mayor exigencia climática de la historia de los Mundiales, un desafío adicional para dos selecciones que buscarán el boleto a los cuartos de final en medio de temperaturas extremas.

La organización del torneo ha insistido en que se siguen los protocolos médicos establecidos y mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas. 

El clima se ha convertido en un protagonista más del Paraguay-Francia. Además de las altas temperaturas, las autoridades emitieron una alerta por posibles tormentas eléctricas, por lo que la FIFA y los organizadores mantienen un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas para actuar en caso de ser necesario.

Etiquetas
Estados UnidosFranciaParaguayFiladelfiaMundial 2026calor extremoDestacadastemperaturas altas

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver