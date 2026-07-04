 Perro Influencer Roba Miradas en Mundial 2026 en EE. UU.
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El perro influencer más famoso de EE. UU. se roba las miradas en pleno partido del Mundial 2026

por Monica Avila
Brodie That Dood, Brodie That Dood
Brodie That Dood / FOTO: Brodie That Dood

Un invitado de cuatro patas también se convirtió en protagonista durante el duelo entre Argentina y Cabo Verde.

El partido entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó postales inolvidables tanto dentro como fuera de la cancha.  Mientras la Albiceleste buscaba su boleto a la siguiente ronda en el Hard Rock Stadium de Miami, un perro muy especial captó la atención de cientos de aficionados.

Se trata de Brodie, el famoso perro influencer conocido en redes sociales como Brodie That Dood. Acompañado por su dueño, Cliff Brush, el popular goldendoodle disfrutó del ambiente mundialista que se vivía en los alrededores del estadio.

En el lugar miles de aficionados, en su mayoría argentinos, llenaron las calles de camisetas celestes y blancas, banderas y cánticos. Brodie no pasó desapercibido. Decenas de seguidores aprovecharon la oportunidad para fotografiarse con el simpático perro, que ya es considerado toda una celebridad digital en Estados Unidos.

Lo anterior gracias a los videos que protagoniza junto a Cliff y que acumulan millones de reproducciones en plataformas como Instagram y TikTok. La fama de Brodie ha trascendido el entretenimiento. En distintas ocasiones ha participado en campañas solidarias y actividades comunitarias, incluyendo colaboraciones con el Departamento de Policía de Miami Beach.

El perro viral

Su presencia en el Hard Rock Stadium fue compartida por diversos creadores de contenido y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales. Muchos usuarios destacaron que incluso las mascotas más famosas quisieron formar parte de la gran fiesta del fútbol.

Mientras Argentina buscaba asegurar su clasificación a los octavos de final frente a una histórica selección de Cabo Verde, personajes como Brodie demostraron que el Mundial 2026 también se vive fuera del terreno de juego.

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La joven estrella de España dejó claro que el nombre del rival no cambia la mentalidad de La Roja.

La presencia del famoso perro influencer añadió un toque diferente a una jornada cargada de emoción y confirmó que este torneo continúa dejando historias curiosas que rápidamente se convierten en tendencia en internet. Una vez más, el Mundial 2026 demuestra que no solo los futbolistas pueden convertirse en protagonistas.

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