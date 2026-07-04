Mundial 2026: Las polémicas y desafiantes palabras de Lamine Yamal contra Cristiano Ronaldo

La joven estrella de España dejó claro que el nombre del rival no cambia la mentalidad de La Roja.

La confianza de la selección de España está por las nubes y uno de sus máximos referentes, Lamine Yamal, lo dejó claro con un contundente mensaje previo al esperado enfrentamiento contra Portugal en los octavos de final del Mundial 2026. El joven extremo aseguró que el equipo español no siente temor por ningún rival y que su único objetivo es continuar el camino hacia el título.

Tras la sólida victoria sobre Austria en la ronda anterior, Yamal fue consultado sobre el desafío que representa enfrentar a una selección liderada por Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el futbolista del Barcelona se tomó el tiempo para responder con total serenidad.

"Qué equipo sea nuestro rival no tiene absolutamente ninguna importancia para mí", afirmó el atacante, dejando claro que España afronta todos los compromisos con la misma mentalidad competitiva. Además, el joven de 18 años enfatizó que el momento más importante del torneo ya comenzó, pues cada partido es de eliminación directa y cualquier derrota significa regresar a casa.

Por ello, aseguró que el plantel español está completamente concentrado en seguir creciendo como equipo y mantener el nivel mostrado hasta ahora. El enfrentamiento entre España y Portugal se perfila como uno de los más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026.

Más Lamine Yamal

El duelo reunirá a dos generaciones distintas: por un lado, la juventud y explosividad de Lamine Yamal; por el otro, la experiencia y liderazgo de Cristiano Ronaldo, quien busca añadir otro capítulo histórico a su brillante carrera. Aunque Yamal reconoció que enfrentarse a Cristiano sería un honor, insistió en que el nombre del adversario no cambia la preparación de España.

La prioridad sigue siendo avanzar de ronda y mantener vivo el sueño de conquistar el Mundial 2026.

El emotivo homenaje que Duolingo dedicó a Vozinha que emocionó a los aficionados de Cabo Verde Un sencillo gesto de Duolingo fue suficiente para emocionar a miles de aficionados de Cabo Verde, quienes aplaudieron el reconocimiento al histórico arquero.

Durante el torneo ha sido una de las grandes figuras del conjunto dirigido por Luis de la Fuente, destacando por su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, generar ocasiones de gol y convertirse en uno de los jugadores más determinantes.

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