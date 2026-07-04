Presidente de Paraguay rompe el silencio tras la eliminación de su selección

Esto dijo el presidente de Paraguay tras la eliminación de la Albirroja.

El presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de reconocimiento a la selección nacional tras su eliminación en el Mundial 2026, luego de caer por la mínima diferencia (1-0) ante Francia en los octavos de final.

En su publicación, el mandatario destacó el esfuerzo, la entrega y el carácter mostrado por la Albirroja durante el torneo, pese a la dura derrota sufrida en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

¡Gracias por tanto, Albirroja! Son unos leones, guerreros hasta el último minuto. Lo dieron todo en la cancha y nos hicieron sentir orgullosos de ser paraguayos y eso lo sintió el mundo entero. Hoy, todo un país los aplaude y los espera con los brazos abiertos. Gracias por representar nuestra garra, nuestra pasión y el espíritu de un pueblo que nunca se rinde", expresó Peña.

La Albirroja apostó por un planteamiento conservador

Paraguay quedó fuera del certamen en un partido marcado por la alta intensidad defensiva del conjunto sudamericano, que logró complicar a Francia durante gran parte del encuentro. Sin embargo, un penal permitió al equipo europeo romper el equilibrio y sellar su clasificación a los cuartos de final.

La Albirroja, dirigida por Gustavo Alfaro, apostó por un planteamiento conservador y de gran disciplina táctica, con un bloque compacto que redujo los espacios y obligó a Francia a buscar alternativas desde media distancia. A pesar del esfuerzo, el desgaste físico y la presión constante terminaron inclinando la balanza a favor del vigente subcampeón del mundo.

Kylian Mbappé clasifica a Francia a cuartos de final del Mundial 2026 Un penalti fue determinante en la serie entre paraguayos y franceses, la cual se jugó en Filadelfia.

El mensaje del presidente Peña se suma a las múltiples muestras de apoyo recibidas por la selección paraguaya, que pese a la eliminación deja una imagen de entrega y competitividad en el torneo, ganándose el reconocimiento de su afición y de distintos sectores del fútbol internacional.

Con su participación concluida, Paraguay regresa a casa con el orgullo de haber competido de igual a igual ante una de las selecciones más potentes del planeta, mientras el país ya comienza a mirar hacia el futuro del proceso deportivo.

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