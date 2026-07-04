Salah eligió a Messi... y el Mundial los cruzó en octavos

La respuesta de Mohamed Salah sobre el “último baile” tomó fuerza tras confirmarse el enfrentamiento entre Argentina y Egipto en octavos.

Mohamed Salah volvió a ser tendencia internacional tras una respuesta breve pero contundente en una dinámica sobre las grandes figuras del futbol actual. Al ser consultado por el llamado "último baile" entre estrellas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar, el capitán de la selección de Egipto no dudó y, entre risas, eligió al argentino.

"Messi", fue la respuesta del delantero egipcio cuando le pidieron escoger a un jugador para protagonizar ese cierre simbólico de una era, en una pregunta que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La elección no tardó en generar reacciones entre aficionados, especialmente por el contexto del Mundial 2026, donde varios de estos futbolistas podrían estar disputando sus últimos grandes torneos internacionales con sus selecciones.

La conversación tomó aún más fuerza debido al calendario del torneo, ya que Argentina y Egipto se enfrentarán en los octavos de final el próximo martes, 7 de julio, en un cruce que ha elevado la expectativa y ha sido interpretado por muchos usuarios como una coincidencia cargada de simbolismo entre dos de las máximas figuras de sus selecciones: Lionel Messi y Mohamed Salah.

Más allá del tono informal, la mención de Messi en este tipo de dinámicas suele generar alto impacto mediático, especialmente cuando se combina con escenarios de alta competencia como una fase eliminatoria de la Copa del Mundo.

Salah, por su parte, continúa enfocado en su participación con Egipto, que afronta el reto de medirse ante una de las selecciones favoritas del torneo en una instancia decisiva.

La viralización del momento vuelve a demostrar cómo una respuesta corta, en un contexto relajado, puede convertirse en un fenómeno global cuando involucra a las grandes estrellas del futbol mundial como lo es Messi y Salah.

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