Una de las curiosidades que rodea al extraordinario jugador egipcio es que fue fichado por el Basilea el día que cumplió 20 años.

Cuando de niño jugaba al futbol con su hermano, Mohamed Salah se creía Ronaldo, Francesco Totti o Zinedine Zidane. Aquellos sueños infantiles se transformaron en una carrera meteórica que hoy sitúa a la estrella egipcia en los libros de historia junto a los ídolos a los que un día trataba de emular.

Salah fichó por el Basilea el día que cumplió 20 años. Conquistó dos títulos de liga con el club suizo y destacó con fuerza en la Liga de Campeones de la UEFA. Tras un paso discreto por el Chelsea, se mudó el fútbol italiano, donde brilló con la Fiorentina y, a continuación, firmó un contrato permanente con la Roma. En 83 partidos en las filas del equipo de la capital, participó en 55 goles.

Mohamed Salah hace historia con el Liverpool y la Premier League Con su doblete ante el Southampton, Salah se convirtió en el tercer máximo goleador en la historia de los “Reds”, e igualó a Sergio Agüero como quinto máximo anotador en la historia de la Premier League.

En 2027, el extremo fichó por el Liverpool y no tardó en entusiasmar a la afición de Anfield. Marcó 44 goles en su primera temporada, la cifra más alta de un jugador en 34 años en una única campaña y récord histórico para un debut. Anotó once de ellos en competiciones europeas y espoleó al club hasta su primera final de la Liga de Campeones desde 2007.

Los años siguientes han seguido la misma tónica goleadora. Desde entonces, Salah ha anotado 23 tantos o más en cada temporada completa, con los que ha superado a leyendas del club como Robbie Fowler, Steven Gerrard y Gordon Hodgson hasta situarse en el tercer puesto de la lista de máximos goleadores históricos del Liverpool. En noviembre de 2025, marcó su gol número 250 con el club en una victoria contra el Aston Villa.

Mohamed Salah conduce a Egipto al Mundial 2026 Tras la clasificación de Egipto, son 19 las selecciones que han asegurado su presencia en el Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Así califican a Mohamed Salah

Jurgen Klopp, entrenador alemán: "Es un gran profesional, un referente. Aunque no marque en un partido, es tal su ambición que sin duda lo hará en el siguiente".

Kylian Mbappé, seleccionado de Francia: "Es uno de los mejores jugadores del mundo. Ha marcado muchísimos goles para el Liverpool y siempre resulta decisivo. Me encanta verlo jugar, porque es un futbolista extraordinario".

Roy Keane, exfutbolista irlandés: "Cuando lo ves en directo, comprendes lo desequilibrante que es su juego. Disfruto muchísimo viéndolo jugar. Es un futbolista excepcional".

Son Heungmin, jugador surcoreano: "Soy un gran admirador suyo. Es increíble lo que hace".

Mohamed Salah junto a Son Heungmin - FIFA

*Información FIFA.

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