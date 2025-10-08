 Egipto clasifica al Mundial 2026 gracias a doblete de Salah
Deportes

Mohamed Salah conduce a Egipto al Mundial 2026

Tras la clasificación de Egipto, son 19 las selecciones que han asegurado su presencia en el Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Mohamed Salah lidera a Egipto a la Copa del Mundo de la FIFA 2026
Mohamed Salah lidera a Egipto a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 / FOTO: @EFA

La selección de Egipto volverá a disputar, ocho años después, la fase final de una Copa del Mundo, tras certificar este miércoles su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al imponerse por 0-3 a Yibuti.

Un claro triunfo en el que jugó un papel fundamental el delantero Mohamed Salah, que tras perderse el pasado Mundial de Catar no estaba dispuesto a que los 'faraones' volviesen a quedarse fuera de la gran fiesta del fútbol mundial.

Tal y como dejó claro el delantero del Liverpool a los catorce minutos al convertir, con su habitual contundencia, un buen pase en profundidad de Trezeguet en el 0-2, que dejó sentenciada la contienda apenas casi empezada.

Una circunstancia que no aplacó la voracidad de Salah que redondeó la victoria del conjunto egipcio a los 84 minutos al resolver con un magnifico toque de primeras (0-3) un pase en largo de Marwen Ateya.

Egipto estará en el Mundial 2026

Tres tantos que sirvieron para que Egipto contabilice el próximo verano su cuarta presencia en una fase final de la Copa del Mundo, tras participar en los Mundiales de Italia 1934 y 1990 y Rusia 2018, en la que los 'faraones' no lograron pasar de la fase de grupos.

Una cita mundialista en la que todavía no tiene asegurada su presencia Ghana, pese a afianzarse en la primera plaza del grupo I, tras golear este miércoles por 0-5 a la República Centroafricana.

Y es que el equipo ghanés, en el que jugó de inicio el centrocampista del Villarreal Thomas Partey, autor de uno de los tantos, necesitaba además de la victoria el tropiezo de Madagascar, que se impuso por 1-2 a Comores.

Las selecciones que pueden clasificar para el Mundial 2026 en la nueva fecha FIFA

En Concacaf, la lucha se centra en dos selecciones que podrían asegurar matemáticamente su clasificación durante esta doble jornada de octubre, siempre y cuando obtengan resultados perfectos.

Clasificados al Mundial 2026

  • Anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá
  • Conmebol (América): Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia
  • CAF (África): Marruecos, Túnez y Egipto
  • AFC (Asia): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia
  • OFC (Oceanía): Nueva Zelanda.

*Información EFE.

