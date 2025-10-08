Selecciones que pueden clasificar al Mundial 2026 en octubre

La emoción rumbo al Mundial de 2026 crece con la doble Fecha FIFA que se disputará entre el 8 y el 12 de octubre de 2025. Durante esta ventana internacional, hasta 12 selecciones de distintas confederaciones podrían sellar su pase al torneo que se celebrará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá.
Hasta ahora, 18 cupos ya están asignados, incluyendo a los países anfitriones y varias selecciones de Asia y Sudamérica. Por ello, la atención se centra en las eliminatorias de Europa (UEFA), África (CAF) y Concacaf, donde se definirán los últimos boletos.
En Europa, donde se repartirán 16 plazas bajo el nuevo formato, varias potencias podrían asegurar su clasificación con anticipación. Francia, Croacia, España, Portugal e Inglaterra dependen de victorias en esta doble jornada y de que sus rivales directos no sumen puntos para garantizar su presencia en el Mundial 2026. La presión será máxima, ya que cualquier tropiezo podría retrasar sus planes y abrir la puerta a sorpresas.
África y Concacaf a un paso del Mundial 2026
En África, las eliminatorias también se encuentran en un momento crucial. Selecciones históricas como Egipto, Argelia, Ghana y Senegal, junto a la revelación Cabo Verde, tienen la oportunidad de asegurar su pase si consiguen triunfos clave y sus perseguidores directos ceden puntos. Cada partido será decisivo en la carrera africana hacia el máximo certamen del fútbol mundial.
Por su parte, en Concacaf, la lucha se centra en Honduras y Jamaica. Ambas selecciones podrían conseguir matemáticamente su clasificación durante esta doble jornada de octubre, siempre y cuando logren resultados perfectos y se den las combinaciones necesarias en sus respectivos grupos. Esta situación genera expectativa y mantiene a los aficionados al borde del asiento, conscientes de que el sueño mundialista podría concretarse en solo unos días.
La doble Fecha FIFA de octubre promete ser un punto de inflexión en las eliminatorias rumbo a Estados Unidos, México y Canadá. Con múltiples selecciones al borde de la clasificación, cada gol, cada triunfo y cada resultado inesperado será decisivo para definir quiénes estarán presentes en la Copa del Mundo 2026, consolidando un mes clave en la historia reciente del fútbol internacional.