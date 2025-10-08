 Selecciones que pueden clasificar al Mundial 2026 en octubre
Deportes

Las selecciones que pueden clasificar para el Mundial 2026 en la nueva fecha FIFA

En Concacaf, la lucha se centra en dos selecciones que podrían asegurar matemáticamente su clasificación durante esta doble jornada de octubre, siempre y cuando obtengan resultados perfectos.

Compartir:
Equipos que pueden clasificar en la fecha FIFA., Redes sociales.
Equipos que pueden clasificar en la fecha FIFA. / FOTO: Redes sociales.

La emoción rumbo al Mundial de 2026 crece con la doble Fecha FIFA que se disputará entre el 8 y el 12 de octubre de 2025. Durante esta ventana internacional, hasta 12 selecciones de distintas confederaciones podrían sellar su pase al torneo que se celebrará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá.

Hasta ahora, 18 cupos ya están asignados, incluyendo a los países anfitriones y varias selecciones de Asia y Sudamérica. Por ello, la atención se centra en las eliminatorias de Europa (UEFA), África (CAF) y Concacaf, donde se definirán los últimos boletos.

En Europa, donde se repartirán 16 plazas bajo el nuevo formato, varias potencias podrían asegurar su clasificación con anticipación. Francia, Croacia, España, Portugal e Inglaterra dependen de victorias en esta doble jornada y de que sus rivales directos no sumen puntos para garantizar su presencia en el Mundial 2026. La presión será máxima, ya que cualquier tropiezo podría retrasar sus planes y abrir la puerta a sorpresas.

África y Concacaf a un paso del Mundial 2026

En África, las eliminatorias también se encuentran en un momento crucial. Selecciones históricas como Egipto, Argelia, Ghana y Senegal, junto a la revelación Cabo Verde, tienen la oportunidad de asegurar su pase si consiguen triunfos clave y sus perseguidores directos ceden puntos. Cada partido será decisivo en la carrera africana hacia el máximo certamen del fútbol mundial.

Por su parte, en Concacaf, la lucha se centra en Honduras y Jamaica. Ambas selecciones podrían conseguir matemáticamente su clasificación durante esta doble jornada de octubre, siempre y cuando logren resultados perfectos y se den las combinaciones necesarias en sus respectivos grupos. Esta situación genera expectativa y mantiene a los aficionados al borde del asiento, conscientes de que el sueño mundialista podría concretarse en solo unos días.

Proyección de la alineación de Guatemala ante Surinam

Guatemala trabajó este día previo al viaje hacia Surinam, sede del encuentro eliminatorio de este viernes 10 de octubre.

La doble Fecha FIFA de octubre promete ser un punto de inflexión en las eliminatorias rumbo a Estados Unidos, México y Canadá. Con múltiples selecciones al borde de la clasificación, cada gol, cada triunfo y cada resultado inesperado será decisivo para definir quiénes estarán presentes en la Copa del Mundo 2026, consolidando un mes clave en la historia reciente del fútbol internacional.

En Portada

Suspenden temporalmente búsqueda de persona soterrada tras derrumbe en ruta a El Salvadort
Nacionales

Suspenden temporalmente búsqueda de persona soterrada tras derrumbe en ruta a El Salvador

10:27 AM, Oct 08
Cristiano Ronaldo listo para arrebatarle a Guatemala un récord históricot
Deportes

Cristiano Ronaldo listo para arrebatarle a Guatemala un récord histórico

11:22 AM, Oct 08
Caso Semilla: Trabajadora del TSE es condenada tras aceptar cargost
Nacionales

Caso Semilla: Trabajadora del TSE es condenada tras aceptar cargos

10:43 AM, Oct 08
VIDEO. Momento exacto en que ocurrió un deslave en la ruta Cito-Zarcot
Nacionales

VIDEO. Momento exacto en que ocurrió un deslave en la ruta Cito-Zarco

08:05 AM, Oct 08

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalSeguridad vialReal MadridLiga NacionalSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos