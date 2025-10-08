Proyección de la alineación de Guatemala ante Surinam

La Selección Nacional de Guatemala, que dirige el técnico mexicano Luis Fernando Tena, trabajó este miércoles en horas de la mañana, previo a realizar su viaje chárter a Surinam, isla donde el próximo viernes, surinameses y guatemaltecos se enfrenten en la tercera fecha del grupo A de la eliminatoria mundialista hacia la Copa del Mundo Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Luis Fernando Tena llamó a 25 jugadores para los duelos ante Surinam de este viernes 10 de octubre y ante El Salvador del martes 14 de otubre, de acuerdo a la oficialización que se hizo en las cuentas oficiales de la Federación del Futbol de Guatemala (FFG).
Una serie de dimes y diretes se hicieron previo a conocer de forma oficial la nómina de Tena para estos partidos de octubre, donde los rumores salpicaron a Pedro Altán y Rudy Muñoz, quienes al final sí fueron convocados por el técnico mexicano.
Pero ahora surgen las dudas si ellos formarán parte o no del once titular que trabaja Luis Fernando Tena para el viernes, mismo que quedará definido en tierra surinamesa en los próximos días.
Posible alineación
En este nuevo llamado de Luis Fernando Tena hubo dos sorpresas: La no convocatoria de Nathaniel Méndez-Laing y el llamado de Jesús López, un futbolista que vive su mejor momento como profesional.
Ante la llegada de Jesús López, en el ambiente futbolero se apela a que sea uno de los titulares de Tena, situación que estuvo dividida en las opiniones de nuestras voces de El Mejor Equipo.
Durante el programa Superdeportivo de Emisoras Unidas del lunes 7 de octubre, las voces de El Mejor Equipo dieron a conocer cómo sería el once de Tena, donde Fredy López y Kike Rodríguez coincidieron en dejar en la banca a López, algo que Marco Tulio Ipuerto no compartió ya que en su armado es una pieza importante.
- Así jugaría Kike Rodríguez: Nicholas Hagen, José Morales, José Carlos Pinto, Nicolás Samayoa, José Ardón, Aaron Herrera, José Rosales, Jonathan Franco, Rudy Muñoz, Arquímides Ordóñez (o Rubio Rubín) y Óscar Santis. Jesús López a la banca.
- Así jugaría Marco Tulio Ipuerto: Nicholas Hagen, José Morales, Nicolás Samayoa, José Carlos Pinto, José Ardón, Aaron Herrera, José Rosales, Jonathan Franco, Rudy Muñoz, Óscar Santis y Jesús López
- Así jugaría Fredy López: Nicholas Hagen, Aaron Herrera, José Carlos Pinto, Nicolás Samayoa, José Morales, Óscar Santis, José Rosales, Jonathan Franco, Stheven Robles, Olger Escobar y Rubio Rubín. Jesús López a la banca.
La última alineación que usó Guatemala fue esta ante Panamá, donde los chapines lograron igualar 1-1 en suelo panameño. Esta misma alineación es a la que apunta Kike Rodríguez que podría utilizar la "Bicolor" en el duelo ante Surinam: Nicholas Hagen, José Morales, José Carlos Pinto, Nicolás Samayoa, José Ardón, Aaron Herrera, José Rosales, Jonathan Franco, Rudy Muñoz, Arquímides Ordóñez y Óscar Santis.
Guatemala visita este viernes 10 de octubre a las 15:00 horas GT a Surinam en duelo correspondiente a la actividad de la tercera fecha del grupo A de la eliminatoria mundialista de Concacaf.
Posibles alineaciones: Minuto 27:15 del Facebook Live.