 Jesús López celebra su regreso a la Selección
Deportes

Jesús López celebra su regreso a la Selección con emotivo mensaje

El mensaje de Jesús López que enciende las redes tras su convocatoria.

Chucho López vuelve a la Selección de Guatemala - Archivo.
Chucho López vuelve a la Selección de Guatemala / FOTO: Archivo

Antonio de Jesús "El Chucho" López vive un momento destacado en su carrera con Xelajú MC, equipo en el que se ha convertido en una pieza fundamental bajo la dirección de Amarini Villatoro. Su gran rendimiento le valió nuevamente la convocatoria de la Selección Nacional de Guatemala, generando revuelo en redes sociales y entre los aficionados, quienes recibieron la noticia con entusiasmo.

El mediocampista, nacido en México pero con raíces guatemaltecas, fue convocado por el entrenador Luis Fernando Tena para integrarse a la concentración nacional de cara a las eliminatorias mundialistas de Concacaf. Guatemala se enfrentará a Surinam el 10 de octubre y a El Salvador el 14 del mismo mes, ambos encuentros en condición de local.

Tras la confirmación oficial de la Federación Nacional de Futbol, Jesús López compartió un día después su primer mensaje con la camiseta de entrenamiento del combinado nacional. En la publicación se le puede ver sonriente, acompañando la imagen con emojis de manos formando un corazón, reflejando su felicidad y orgullo por regresar a vestir la Azul y Blanco. El gesto fue inmediatamente celebrado por seguidores y compañeros, quienes destacaron la pasión y compromiso del mediocampista con la selección.

Antonio de Jesús López.

El último partido de "El Chucho" López con la Selección  

La última participación de López con Guatemala ocurrió en enero de 2024 durante un partido amistoso ante Islandia en el Chase Stadium de Estados Unidos, donde disputó los 90 minutos del encuentro. Desde entonces, su crecimiento en Xelajú MC ha sido evidente, consolidándose como un jugador clave en el mediocampo y siendo un referente dentro del plantel quetzalteco.

Su regreso a la selección no solo refuerza la zona media y ofensiva de Guatemala, sino que también genera ilusión entre los aficionados de cara a los próximos compromisos. La combinación de experiencia y buen momento futbolístico de Jesús López podría ser determinante para que la Azul y Blanco logre resultados positivos en la ruta hacia la próxima Copa del Mundo.

Aaron Herrera completa el grupo de legionarios en Selección Nacional

Con la llegada del defensor del D. C. United, de la MLS, la Selección de Guatemala completó el cuadro de legionarios, que viajará a Surinam.

Con su mensaje y su presencia, Antonio de Jesús López demuestra que está listo para aportar liderazgo y calidad en el terreno de juego, reafirmando su compromiso con la selección y con los sueños de Guatemala en el futbol internacional.

