 Aaron Herrera llega a Guatemala para sumarse a Selección
Deportes

Aaron Herrera completa el grupo de legionarios en Selección Nacional

Con la llegada del defensor del D. C. United, de la MLS, la Selección de Guatemala completó el cuadro de legionarios, que viajará a Surinam.

Aaron Herrera fue el último legionario en llegar a Guatemala para sumarse a trabajos de Selección Nacional
Aaron Herrera fue el último legionario en llegar a Guatemala para sumarse a trabajos de Selección Nacional / FOTO: Alex Meoño

Aaron Herrera, del DC United de la Major League Soccer (MLS), fue el último legionario que llegó a Guatemala para sumarse a los trabajos y viaje de la Selección Nacional, que este viernes 10 de octubre se medirá a Surinam en el Dr. Ir. Franklin Essed Stadion a partir de las 15:00 horas GT como parte de la actividad de la tercera fecha del grupo A de la eliminatoria mundialista, fase final, de Concacaf.

Días antes ya había aterrizado en suelo patrio los jugadores: Nicholas Hagen (Columbus Crew), Arquimides Ordóñez (Loudoun United), Olger Escobar (Montréal) y Rubio Rubin (Charleston Battery).

Y es así como los 25 jugadores convocados por Luis Fernando Tena quedaron completos para los trabajos de este martes 10 de octubre, un día previo al viaje que harán los seleccionados, vía chárter.

Aaron Herrera, una pieza fundamental para el armado de Tena en la zona defensiva, consideró que los dos siguientes partidos de la "Bicolor", visitas a Surinam y El Salvador, son importantes y definirán el destino de Guatemala de cara al sueño de la clasificación mundialista.

El legionario guatemalteco reiteró la importancia de que Guatemala vaya a Surinam a sumar unidades, que de dada las condiciones de resultados y el triunfo chapín podría devolver al seleccionado a puestos más arriba de la tabla y estaría más cerca de llegar a los puestos que dan el boleto directo al Mundial 2026 o estar en casilla que brinda boleto a repechaje.

Las figuras europeas de Surinam que pondrán a prueba a Guatemala

Surinam llega con sus estrellas europeas al duelo contra Guatemala.

Los convocados de Guatemala

  • Por Municipal: Kenderson Navarro, José Morales, Nicolás Samayoa, Rodrigo Saravia, Jonathan Franco, Pedro Altán, Rudy Muñoz y Carlos Aguilar
  • Antigua: Luis Morán, José Ardón, José Rosales, Oscar Castellanos y Óscar Santis
  • Comunicaciones: José Carlos Pinto, Stheven Robles, Darwin Lom y Erick Lemus
  • Malacateco: Kevin Ramírez
  • Xelajú: Elmer Cardoza y Jesús López
  • Legionarios: Nicholas Hagen (Columbus Crew), Aaron Herrera (D. C. United), Olger Escobar (Montréal), Arquimides Ordóñez (Loudoun United) y Rubio Rubin (Charleston Battery).
El Salvador pierde a una estrella para el duelo ante Guatemala

Conozca las bajas que tendrá “La Selecta” para medirse a Panamá y Guatemala el 10 y 14 de octubre, respectivamente.

Partidos de Guatemala para octubre 2025

  • Surinam-Guatemala, viernes 10 a las 15:00 horas GT
  • El Salvador-Guatemala, martes 14 a las 20:00 horas GT

Partidos de Guatemala para noviembre 2025

  • Guatemala-Panamá, jueves 13 a las 20:00 horas GT
  • Guatemala-Surinam, martes 18 a las 19:00 horas GT.

