 Henry Romero es baja en selección de El Salvador
Deportes

El Salvador pierde a una estrella para el duelo ante Guatemala

Conozca las bajas que tendrá "La Selecta" para medirse a Panamá y Guatemala el 10 y 14 de octubre, respectivamente.

Henry Romero estuvo en el duelo ante Guatemala celebrado en el estadio Cementos Progreso.
Henry Romero estuvo en el duelo ante Guatemala celebrado en el estadio Cementos Progreso. / FOTO: @EDHNoticias

La Selección Nacional de El Salvador vive momentos difíciles para encarar la segunda ventana de partidos eliminatorios de la fase final de Concacaf, los cuales se celebrarán en octubre 2025, y que incluye el duelo entre "La Selecta" y su similar de Guatemala. La última baja sensible para los salvadoreños es la del defensor Henry Romero.

El lunes, el técnico de El Salvador, el colombiano Hernán Darío Gómez brindó conferencia a los medios de ese país, y ahí confirmó la última baja para los salvadoreños, la cual se suma a un listado amplio de cara a los duelos importantes ante Panamá y Guatemala, ambos a jugarse en el estadio Cuscatlán de San Salvador.

"Bueno, las lesiones están, ya Henry Romero que teníamos la opción, no va a estará tampoco. Son cinco hombres importantes que están afuera, no vamos a convocar a nadie más", explicó el estratega a los medios de comunicación.

"Bolillo" Gómez, añadió: "Estábamos prevenidos porque las lesiones se presentaron rápido, teníamos la gente suficiente para hacer el cupo de quienes salen".   

Las bajas de El Salvador 

Henry Romero es defensor del Alianza F. C. y su baja será para los partidos del 10 y 14 de octubre, donde "La Selecta" se medirá ante Panamá y Guatemala, respectivamente. Aunque la prensa salvadoreña asegura que tampoco tendrá presencia para los dos últimos partidos que se jugarán en noviembre.

"Henry Romero no logró recuperarse al 100% de su lesión en la rodilla derecha, pese al trabajo de rehabilitación realizado en la clínica del atleta federado del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes)", informó el periodista Rodrigo Velis.  

La ausencia de Henry Romero se suma a otras bajas vitales que tenía el seleccionado salvadoreño: Bryan Tamacas, Diego Flores, Jorge Cruz y Harold Osorio, quienes también se encuentran fuera por lesión o recuperación.

Partidos de El Salvador para octubre de 2025

  • El Salvador-Panamá, viernes 10 de octubre a las 19:00 horas GT
  • El Salvador-Guatemala, martes 14 a las 20:00 horas GT

Partidos de El Salvador para noviembre de 2025

  • Surinam-El Salvador, 13 a las 16:00 horas
  • Panamá-El Salvador, 18 a las 19:00 horas.
Emisoras Unidas transmitirá partidos de Guatemala ante Surinam y El Salvador

Así como ante Panamá, las voces de El Mejor Equipo te traerán la narración de los juegos eliminatorios de octubre.

