Hora, fecha y dónde ver los partidos de Selección Nacional

La Selección Nacional de Guatemala afrontará sus dos últimas visitas en la eliminatoria mundialista hacia la Copa del Mundo de la FIFA 2026, donde buscará sumar puntos ante Surinam y El Salvador para soñar con una histórica y primera clasificación mundialista. Emisoras Unidas de Guatemala te traerán la narración de dichos partidos, la cual se podrá escuchar a través del 89.7 FM y cada una de sus repetidoras a nivel nacional.
El profesionalismo, las mejores voces, los datos más relevantes, una narración precisa, será parte de lo que podrán disfrutar los oyentes de Emisoras Unidas de Guatemala en cada una de las transmisiones que se harán con motivo de los duelos donde la "Bicolor" visite a Surinam el viernes 10 de octubre y ante El Salvador el martes 14.
Dos horas de antesala, con la estadística relacionada al partido ante Surinam, las voces de los protagonistas, espacio para nuestros oyentes, y cada dato curioso relacionado a la eliminatoria mundialista será parte de nuestra transmisión, la cual comenzará a partir de las 13:00 horas de nuestro país.
Marco Tulio Ipuerto, junto a los narradores Kike Rodríguez y Fredy López, amenizarán las transmisiones de los dos duelos de Selección Nacional durante este mes de octubre. Unido a las voces de Ipuerto, Rodríguez y López, también están las de Henry Estuardo López, Estuardo García Carrera, Wilber Colloy y la voz comercial de Julio Mauricio Arias Franco.
La gran cobertura para estos dos partidos de visitante de la Selección Nacional, también tendrá un espacio importante en la cobertura digital, donde un gran grupo de periodistas le traerán el minuto a minuto de los juegos ante surinameses y salvadoreños.
Asimismo, tendremos detalles de color, declaraciones, momentos vitales del duelo y todo el ambiente que se vive dentro del país, incluida La Plaza, la nueva casa de celebración de la Selección Nacional de Guatemala.
La radio, la página web, las redes sociales de Emisoras Unidas de Guatemala estarán alimentando instante a instante todo lo relacionado con estos duelos trascendentales para el conjunto que dirige el técnico mexicano Luis Fernando Tena, quien busca junto a sus jugadores, una clasificación mundialista.
Enlaces a seguir para nuestra amplia cobertura
El partido será transmitido por televisión por medio del canal Tigo Sports.