 Surinam vs Guatemala tendrá un árbitro polémico
Deportes

Surinam vs Guatemala tendrá un árbitro envuelto en múltiples escándalos

La sombra de la polémica acompaña al árbitro del Surinam vs Guatemala.

Árbitro Fernando Hernández, LigaMX
Árbitro Fernando Hernández / FOTO: LigaMX

La Selección Nacional de Guatemala ya conoce al árbitro que estará a cargo del decisivo encuentro de la fase final de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial. El central designado es el mexicano Fernando Hernández, quien será el encargado de impartir justicia en el partido frente a Surinam, programado para el viernes 10 de octubre.

La cuarteta arbitral estará conformada por Hernández como juez principal, acompañado de Ibrahim Martínez y Enrique Bustos como asistentes. El cuarto árbitro será Ismael López, mientras que en el videoarbitraje estarán Erick Miranda (VAR) y Óscar Mejía (AVAR).

Hernández cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el arbitraje. Se convirtió en profesional en 2008 y ha dirigido en diversas divisiones del fútbol mexicano, incluyendo la Liga TDP, la Liga Premier y el Ascenso MX. Su debut en la Liga MX ocurrió en 2015, en el partido entre Dorados de Sinaloa y Jaguares de Chiapas. Desde entonces ha acumulado experiencia en duelos de alto nivel y ha sido considerado en torneos internacionales.

Foto embed
Árbitro Fernando Hernández - Redes sociales.

Un historial marcado por polémicas

Pese a su recorrido, la carrera de Fernando Hernández no ha estado exenta de controversias. En abril de 2023, durante el duelo entre América y León el silbante fue protagonista de una acción insólita al propinar un rodillazo al jugador argentino Lucas Romero, hecho que derivó en una sanción.

Otro episodio polémico ocurrió en abril de 2025, cuando sus decisiones durante el partido Chivas vs. Mazatlán generaron fuertes críticas, lo que le costó quedar fuera de dos jornadas de la Liga MX.

Incluso en 2017 se vio envuelto en un incidente con el paraguayo Pablo Aguilar, entonces jugador del América, quien lo increpó con un cabezazo tras una decisión arbitral, desatando un escándalo mediático.

Guatemala, enfocada en un duelo clave

Con el nombramiento del árbitro, la Selección de Guatemala continúa su preparación para un compromiso crucial en sus aspiraciones mundialistas. El encuentro contra Surinam representa un desafío importante en el cierre de la fase final de la eliminatoria, donde cada detalle, incluyendo el arbitraje, podría ser determinante.

