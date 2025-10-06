 Convocados de Guatemala para juegos Surinam y El Salvador
Deportes

Estos son los convocados de Guatemala para enfrentar a Surinam y El Salvador

Tras una serie de rumores, la Federación oficializó la convocatoria de jugadores para los duelos eliminatorios de octubres, conoce las novedades.

Luis Fernando Tena oficializa lista de convocados para duelos ante Surinam y El Salvador
Luis Fernando Tena oficializa lista de convocados para duelos ante Surinam y El Salvador / FOTO: Alex Meoño / Imago 7

La Federación del Futbol de Guatemala (FFG) reveló este lunes el listado de convocados a Selección Nacional por parte de Luis Fernando Tena para los partidos eliminatorios, de la fase final de la eliminatoria Concacaf, que medirá a la "Azul y Blanco" a Surinam el viernes 10 de octubre y a El Salvador el martes 14 de este mes, ambos en condición de visita.

Tras una serie de dimes y diretes que se hicieron tendencia en redes sociales, donde destacaba el llamado de nuevo de Jesús López a la "Bicolor", y las supuestas salidas de la convocatoria de Pedro Altán y Rudy Muñoz, así como la opción del llamado de Jorge Aparicio y José Espinoza, este día la Federación aclaró toda duda sobre la convocatoria final.

En ese sentido, la Federación en la publicación de los convocados confirma el regreso del ahora jugador de Xelajú, Jesús López, quien tendrá de nuevo la oportunidad de defender los colores del país tras una larga ausencia en las convocatorias.

Asimismo, se ratifica las convocatorias de Pedro Altán y Rudy Muñoz. Además, se suma la de Carlos Aguilar. 

‘Chucho’ López vuelve a la Selección de Guatemala

Cabe recordar que el último partido de Jesús López con Guatemala fue el 13 de enero de 2024, en un amistoso frente a Islandia que terminó con derrota 0-1.

Los 25 convocados:

Por Municipal hay ocho  llamados, siendo la base de Selección de Guatemala: Kenderson Navarro, José Morales, Nicolás Samayoa, Rodrigo Saravia, Jonathan Franco, Pedro Altán, Rudy Muñoz y Carlos Aguilar.

Luego, Antigua aporta cinco seleccionados: Luis Morán, José Ardón, José Rosales, Oscar Castellanos y Óscar Santis. 

Por su parte, Comunicaciones aporta a cuatro jugadores: José Carlos Pinto, Stheven Robles, Darwin Lom y Erick Lemus.

Los 25 convocados locales se completan con: Kevin Ramírez de Malacateco, Elmer Cardoza y Jesús López de Xelajú.

Los legionarios para esta doble ventana de partidos de noviembre son: Nicholas Hagen, Aaron Herrera, Rubio Rubín, Arquímides Ordoñez y Olger Escobar.

Próximos juegos de Selección Nacional

La Selección Nacional de Guatemala se prepara para visitar a Surinam y El Salvador en las fechas 3 y 4, respectivamente, de la eliminatoria mundialista rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 (fase final).

En su dos primeras presentaciones (septiembre), Guatemala cayó en casa ante El Salvador 0-1 y empató de visita ante Panamá 1-1.

  • Surinam-Guatemala, 10 de octubre a las 15:00 horas GT
  • El Salvador-Guatemala, 14 de octubre a las 20:00 horas GT.
Municipal le da la bienvenida a su casa a Selección Nacional

Municipal anuncia que la Selección de Guatemala jugará en su estadio, el Manuel Felipe Carrera de El Trébol.

