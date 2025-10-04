 'Chucho' López vuelve a la Selección de Guatemala
Deportes

'Chucho' López vuelve a la Selección de Guatemala

Cabe recordar que el último partido de Jesús López con Guatemala fue el 13 de enero de 2024, en un amistoso frente a Islandia que terminó con derrota 0-1.

Compartir:
Chucho López vuelve a la Selección de Guatemala - Archivo.
Chucho López vuelve a la Selección de Guatemala / FOTO: Archivo

El regreso de Antonio de Jesús López Amenábar, conocido como "Chucho" López, a la Selección Nacional de Guatemala ha generado expectativa entre los aficionados. Aunque la Federación Nacional de Fútbol aún no lo ha oficializado, el propio jugador confirmó en sus redes sociales que volverá a vestir la camiseta azul y blanco. Se trata de una noticia importante, ya que López es uno de los futbolistas con más experiencia internacional en el plantel, gracias a su formación en el América de México y su capacidad para aportar liderazgo en la cancha.

La convocatoria del mediocampista llega en un momento clave, pues ha sido pieza fundamental de Xelajú MC durante este semestre. Su desempeño en la Liga Nacional y en la Copa Centroamericana 2025 lo ha consolidado como uno de los referentes del club altense, que ya logró instalarse en las semifinales del certamen regional. El buen nivel mostrado por el mexicano-guatemalteco es, sin duda, el principal argumento para su regreso a la Selección, donde se espera que aporte equilibrio y jerarquía en el mediocampo.

Foto embed
Amarini Villatoro destacó la gran campaña que hace Jesús López - Alex Meoño

López vuelve a la Azul y Blanco

Según trascendió, el llamado de Chucho López también obedece a una situación interna en la concentración de la Selección. Dos jugadores habrían cometido actos de indisciplina, lo que habría abierto espacio para que el volante del cuadro lanudo recibiera la oportunidad de reincorporarse. Aunque aún no se conocen los nombres de los futbolistas que saldrán de la nómina, todo apunta a que su ausencia será compensada por la experiencia y la entrega de López, quien siempre ha manifestado su compromiso con la camiseta nacional.

Cabe recordar que el último partido de Jesús López con Guatemala fue el 13 de enero de 2024, en un amistoso frente a Islandia que terminó con derrota 0-1. Desde entonces, el técnico Luis Fernando Tena no lo había considerado en sus listas. Hoy, tras casi dos años fuera de las convocatorias, el mediocampista vuelve con ilusión renovada y con la misión de aportar su calidad en la próxima fecha FIFA. Su regreso representa no solo una nueva oportunidad en el combinado nacional, sino también una esperanza para que la Selección cuente con mayor solidez en su camino hacia futuros compromisos internacionales.

Foto embed
Chucho López con la Selección de Guatemala - Archivo

En Portada

Alcalde Sebastián Siero señala contradicciones en veto presidencial al Decreto 7-2025t
Nacionales

Alcalde Sebastián Siero señala contradicciones en veto presidencial al Decreto 7-2025

09:10 AM, Oct 04
Prevén lluvias de sur a centro del país durante la tardet
Nacionales

Prevén lluvias de sur a centro del país durante la tarde

10:06 AM, Oct 04
Vivian, amiga de Valeria Márquez, recibe críticas por su nuevo look y la culpan de homicidiot
Farándula

Vivian, amiga de Valeria Márquez, recibe críticas por su nuevo look y la culpan de homicidio

08:47 AM, Oct 04
Vinícius guía el triunfo del Real Madrid ante el Villarrealt
Deportes

Vinícius guía el triunfo del Real Madrid ante el Villarreal

02:57 PM, Oct 04

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalReal MadridMundial 2026Futbol GuatemaltecoLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos