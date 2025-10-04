'Chucho' López vuelve a la Selección de Guatemala

El regreso de Antonio de Jesús López Amenábar, conocido como "Chucho" López, a la Selección Nacional de Guatemala ha generado expectativa entre los aficionados. Aunque la Federación Nacional de Fútbol aún no lo ha oficializado, el propio jugador confirmó en sus redes sociales que volverá a vestir la camiseta azul y blanco. Se trata de una noticia importante, ya que López es uno de los futbolistas con más experiencia internacional en el plantel, gracias a su formación en el América de México y su capacidad para aportar liderazgo en la cancha.
La convocatoria del mediocampista llega en un momento clave, pues ha sido pieza fundamental de Xelajú MC durante este semestre. Su desempeño en la Liga Nacional y en la Copa Centroamericana 2025 lo ha consolidado como uno de los referentes del club altense, que ya logró instalarse en las semifinales del certamen regional. El buen nivel mostrado por el mexicano-guatemalteco es, sin duda, el principal argumento para su regreso a la Selección, donde se espera que aporte equilibrio y jerarquía en el mediocampo.
López vuelve a la Azul y Blanco
Según trascendió, el llamado de Chucho López también obedece a una situación interna en la concentración de la Selección. Dos jugadores habrían cometido actos de indisciplina, lo que habría abierto espacio para que el volante del cuadro lanudo recibiera la oportunidad de reincorporarse. Aunque aún no se conocen los nombres de los futbolistas que saldrán de la nómina, todo apunta a que su ausencia será compensada por la experiencia y la entrega de López, quien siempre ha manifestado su compromiso con la camiseta nacional.
Cabe recordar que el último partido de Jesús López con Guatemala fue el 13 de enero de 2024, en un amistoso frente a Islandia que terminó con derrota 0-1. Desde entonces, el técnico Luis Fernando Tena no lo había considerado en sus listas. Hoy, tras casi dos años fuera de las convocatorias, el mediocampista vuelve con ilusión renovada y con la misión de aportar su calidad en la próxima fecha FIFA. Su regreso representa no solo una nueva oportunidad en el combinado nacional, sino también una esperanza para que la Selección cuente con mayor solidez en su camino hacia futuros compromisos internacionales.