Municipal le da la bienvenida a su casa a Selección Nacional

Esta tarde, Municipal dio oficialmente la bienvenida a la Selección Nacional de Guatemala a su casa, el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol. La "Bicolor" chapina enfrentará en ese escenario deportivo a sus similares de Panamá y Surinam, en las dos últimas fechas de la eliminatoria mundialista (fase final) de Concacaf rumbo al Mundial 2026, que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.
"Hoy El Trébol abre sus puertas para recibir al equipo de todos, el que hace vibrar a más de 18 millones de guatemaltecos. ¡Bienvenida Selección Nacional! Esta también es tu casa, la fortaleza donde juntos soñamos y escribiremos historia", fue el mensaje de Municipal en sus redes sociales para anunciar el cambio de sede de la Selección, que con anterioridad jugó en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina, ya que el estadio principal, el Nacional Doroteo Guamuch Flores permanece con trabajos de remodelación, los cuales ya van demorados.
Tras conocerse esta noticia, Pedro Arriaza, gerente de Mercadeo de Municipal, también se refirió a la decisión que fue solicitada por los mismos jugadores y cuerpo técnico de la "Bicolor" guatemalteca, de jugar en un estadio con una gramilla natural y en buen estado, y ya no hacerlo en cancha sintética como lo tiene el estadio Cementos Progreso.
"El Trébol se convierte en casa de nuestra Selección Nacional. Con mucha alegría vemos cómo, poco a poco, se construye no solo un estadio, sino un lugar donde seguiremos haciendo historia. ¡Y prepárense, que vienen muchas mejoras!", expresó Pedro Arriaza en su cuenta personal de X.
Concacaf también lo oficializa
Previo al anuncio oficial de Municipal, fue la propia Concacaf la cual había oficializado el cambio de sede de los partidos para la Selección de Guatemala.
Mediante una nota publicada en agosto, la Concacaf modificó la sede que ahí aparecía para los partidos de noviembre, que era el estadio Cementos Progreso, y ahora colocó al estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.
A pesar del hecho histórico, llevar a una Selección Nacional de Guatemala a El Trébol, que tendrá únicamente alrededor de cinco mil aficionados, esta no será la primera vez que dicho escenario deportivo acoja duelos de una eliminatoria mundialista, con anterioridad lo hizo Cuba.