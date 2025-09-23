Concacaf oficializa estadio El Trébol como sede de Selección

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol, más conocida como Concacaf, modificó las sedes de la Selección Nacional de Guatemala para los partidos eliminatorios que se jugarán en las ventanas FIFA del mes de noviembre de 2025, donde la "Bicolor" enfrentará a Panamá y Surinam en sus dos últimos duelos de la fase final esperando que esos partidos le sirvan para lograr la clasificación a su primera Copa del Mundo de la FIFA.
En la nota informativa titulada: "Calendario de partidos de octubre y noviembre para la ronda final de las clasificatorias de Concacaf a la Copa Mundial", la cual fue publicada el pasado 28 de agosto, este día ya se puede observar la variación respecto al escenario deportivo de la "Azul y Blanco", que pasó del estadio Cementos Progreso al estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, ambos ubicados en la metrópoli guatemalteca.
En esta nota del 28 de agosto de 2025, el estadio Cementos Progreso aparecía como la sede de los partidos de la Selección Nacional, pero tras lo ocurrido en esa cancha, donde se perdió ante El Salvador (0-1), sumado al buen resultado conseguido en el engramillado natural del estadio Rommel Fernández de Panamá, los jugadores y cuerpo técnico pidieron a Federación de Futbol de Guatemala (FFG) un cambio de sede urgente para los dos últimos partidos de local, ante Panamá y Surinam.
Tras días de reuniones y trámites administrativos, se llegó a un acuerdo en que los duelos finales de la Selección se jugarán en El Trébol, y este día la Concacaf ya hace su actualización en su portal web.
El estadio del sueño mundialista...
La Selección Nacional de Guatemala tendrá el 10 y 14 de octubre dos visitas difíciles ante Surinam y El Salvador, respectivamente, y los chapines buscan sumar la mayor cantidad de puntos posibles, para llegar a noviembre con reales chances de clasificar al Mundial 2026.
Dos escenarios pueden marcar los partidos de noviembre en El Trébol. El primero de ellos es que se llegue con pocas posibilidades matemáticas de llegar al Mundial, y la segunda, que ganando esos dos últimos duelos, Guatemala logre una histórica, soñada y sufrida clasificación mundialista.
El jueves 13 de noviembre, a las 20:00 horas, Guatemala recibe a Panamá en El Trébol, y la última presentación será el martes 18 de noviembre cuando a las 19:00 horas, Guatemala busque posiblemente ante Surinam el boleto mundialista.
Todos los guatemaltecos sueñan con esa noche del 18 de noviembre, y el sueño de millones y millones de chapines, radicados en nuestro país y alrededor del mundo puede hacerse realidad en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, la casa de Municipal.