 Concacaf oficializa estadio El Trébol como sede de Selección
Deportes

Concacaf oficializa estadio El Trébol como la casa de Selección Nacional

En su calendario de partidos, el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol ya figura como la sede para los partidos de Guatemala que se jugarán en noviembre.

Compartir:
El estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol será la casa de Selección Nacional en noviembre
El estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol será la casa de Selección Nacional en noviembre / FOTO: @Rojos_Municipal

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol, más conocida como Concacaf, modificó las sedes de la Selección Nacional de Guatemala para los partidos eliminatorios que se jugarán en las ventanas FIFA del mes de noviembre de 2025, donde la "Bicolor" enfrentará a Panamá y Surinam en sus dos últimos duelos de la fase final esperando que esos partidos le sirvan para lograr la clasificación a su primera Copa del Mundo de la FIFA.   

En la nota informativa titulada: "Calendario de partidos de octubre y noviembre para la ronda final de las clasificatorias de Concacaf a la Copa Mundial", la cual fue publicada el pasado 28 de agosto, este día ya se puede observar la variación respecto al escenario deportivo de la "Azul y Blanco", que pasó del estadio Cementos Progreso al estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, ambos ubicados en la metrópoli guatemalteca.   

En esta nota del 28 de agosto de 2025, el estadio Cementos Progreso aparecía como la sede de los partidos de la Selección Nacional, pero tras lo ocurrido en esa cancha, donde se perdió ante El Salvador (0-1), sumado al buen resultado conseguido en el engramillado natural del estadio Rommel Fernández de Panamá, los jugadores y cuerpo técnico pidieron a Federación de Futbol de Guatemala (FFG) un cambio de sede urgente para los dos últimos partidos de local, ante Panamá y Surinam.

Tras días de reuniones y trámites administrativos, se llegó a un acuerdo en que los duelos finales de la Selección se jugarán en El Trébol, y este día la Concacaf ya hace su actualización en su portal web.  

Foto embed
Partidos de Guatemala de noviembre en El Trébol - Concacaf

El estadio del sueño mundialista...

La Selección Nacional de Guatemala tendrá el 10 y 14 de octubre dos visitas difíciles ante Surinam y El Salvador, respectivamente, y los chapines buscan sumar la mayor cantidad de puntos posibles, para llegar a noviembre con reales chances de clasificar al Mundial 2026.

Dos escenarios pueden marcar los partidos de noviembre en El Trébol. El primero de ellos es que se llegue con pocas posibilidades matemáticas de llegar al Mundial, y la segunda, que ganando esos dos últimos duelos, Guatemala logre una histórica, soñada y sufrida clasificación mundialista.   

El jueves 13 de noviembre, a las 20:00 horas, Guatemala recibe a Panamá en El Trébol, y la última presentación será el martes 18 de noviembre cuando a las 19:00 horas, Guatemala busque posiblemente ante Surinam el boleto mundialista.

Todos los guatemaltecos sueñan con esa noche del 18 de noviembre, y el sueño de millones y millones de chapines, radicados en nuestro país y alrededor del mundo puede hacerse realidad en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, la casa de Municipal.

Lunes arranca trabajo de Selección Nacional de Guatemala

Un total de 18 jugadores de la Liga Nacional deberán concentrarse desde este lunes 22 de septiembre en el CAR de la Federación.

En Portada

Guatemala respalda la designación de Barrio 18 como grupo terrorista por parte de EE.UU.t
Nacionales

Guatemala respalda la designación de Barrio 18 como grupo terrorista por parte de EE.UU.

04:11 PM, Sep 23
Concacaf oficializa estadio El Trébol como la casa de Selección Nacionalt
Deportes

Concacaf oficializa estadio El Trébol como la casa de Selección Nacional

05:31 PM, Sep 23
Franco Mastantuono se estrena como goleador con Real Madridt
Deportes

Franco Mastantuono se estrena como goleador con Real Madrid

04:31 PM, Sep 23
Cirujano a juicio: Kevin Malouf es señalado de lesiones culposast
Nacionales

Cirujano a juicio: Kevin Malouf es señalado de lesiones culposas

03:14 PM, Sep 23

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosNoticias de Guatemalaredes socialesEE.UU.#liganacionalMundial 2026JusticiaReal MadridLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos