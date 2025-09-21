Lunes arranca trabajo de Selección Nacional de Guatemala

Este domingo 21 de septiembre concluyó sin mayores novedades la fecha 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional para los convocados a Selección Nacional de Guatemala, quienes este lunes 22 de septiembre deberán de concentrarse en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG), ubicado en la zona 15 capitalina.
En total, son 18 los jugadores que deberán presentarse este lunes en la Federación para quedar a las órdenes de Luis Fernando Tena y su equipo de trabajo en lo que será el inicio de trabajo con jugadores de la liga local de cara a los juegos eliminatorios mundialista de Concacaf correspondientes al mes de octubre, donde Guatemala deberá hacer dos visitas difíciles, ante Surinam y El Salvador.
Los convocados
Por Municipal hay siete llamados, siendo la base de Selección de Guatemala: Kenderson Navarro, José Morales, Nicolás Samayoa, Rodrigo Saravia, Jonathan Franco, Pedro Altán y Rudy Muñoz.
Luego, Antigua aporta cinco seleccionados: Luis Morán, José Ardón, José Rosales, Oscar Castellanos y Óscar Santis.
Por su parte, Comunicaciones solo aporta a este inicio de trabajo de Selección Nacional a cuatro jugadores: José Carlos Pinto, Stheven Robles, Darwin Lom y Erick Lemus.
Los 18 convocados se completas con Kevin Ramírez de Malacateco y Elmer Cardoza de Xelajú.
Es de recordar que, para esta primera semana de trabajo, Tena solo dispone de jugadores de la liga local; los legionarios se sumarán más adelante.
Sigue la Liga Nacional y Copa Centroamericana
En el marco de los trabajos de Selección Nacional de Guatemala, los 12equipos de la Liga Nacional deberán seguir con su programación habitual, esto gracias a las modificaciones hechas en los reglamentos de competencia que avalan cambios a favor de los clubes que aportar más de tres seleccionados.
La segunda vuelta de la fase regular del Torneo Apertura 2025 continuará con las fechas 12, 13 y 14. La fecha 12 se celebrará entre viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de septiembre.
Por su parte, el Xelajú M. C., que aporta un seleccionado (Elmer Cardoza), deberá afrontar esta semana su partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 donde se medirá al Sporting San Miguelito de Panamá en la búsqueda de un boleto a semifinales y clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf 2026.
Duelos de Selección Nacional
Guatemala ya lleva dos partidos jugados en esta fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf. Perdió ante El Salvador e igualó ante Panamá. Actualmente suma un punto y es último lugar del grupo A.
Para octubre, Guatemala sumará dos visitas, siendo en total tres visitas consecutivas que tendrá en el camino al Mundial 2026.
El viernes 10 de otubre a las 15:00 horas GT, Surinam recibe a Guatemala en el Dr. Franklin Essed Stadium de Paramaribo. Y cuatro días después, el martes 14 de otubre, El Salvador recibirá a Guatemala a las 20:00 horas en el estadio Cuscatlán de San Salvador.
El grupo A lo encabeza Surinam con 4 puntos, y de momento es la selección que ocupa casilla que da boleto directo al Mundial 2026. El segundo lugar es para El Salvador con 3 unidades, y es casilla que abre la posibilidad de quedarse con un boleto al repechaje.
El tercero y cuarto lugar del grupo, que hoy pertenecen a Panamá y Guatemala, respectivamente, no tienen premio para ir al Mundial 2026.