Convocados de Selección Nacional para partidos de octubre

Esta noche, la Federación de Futbol de Guatemala (FFG) reveló la lista de 18 jugadores convocados para los primeros trabajos de la Selección Nacional de Guatemala de cara a los dos partidos eliminatorios mundialista, donde la "Bicolor" tendrá dos visitas complicadas durante el mes de octubre: Ante Surinam y El Salvador.
Una de las principales novedades fue la no convocatoria del portero de Comunicaciones, Fredy Pérez, y su lugar lo ocupará Luis Morán, durante estos días de trabajo. Asimismo, Elmer Cardoza regresa a Selección Nacional ya que Carlos Aguilar, habitualmente llamado para los microciclos en la absoluta, ahora será parte de la Sub-23, que prepara participación para Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.
Los convocados
A Fredy Pérez le llueve sobre mojado. En Comunicaciones, el portero nacional llegó a un cruce de palabras y gestos contra su afición durante el duelo que perdió ante el campeón Antigua (0-3). Tras ese capítulo, Pérez no fue convocado para los partidos de la Liga Nacional ante Malacateco y Xelajú. Aunque su técnico ha dicho que la decisión de no convocarlo es algo táctico.
Y sorpresivamente, este día se revela el listado de 18 jugadores nacionales para la "Azul y Blanco" y Fredy Pérez no aparece. Será el técnico Luis Fernando Tena quien explique más adelante cuál fue la razón para no llamarlo, que de momento no hay una versión oficial.
En lugar de Fredy Pérez, regresa el meta de Antigua G. F. C., Luis Morán.
Otra de las novedades es el llamado de Elmer Cardoza de Xelajú M. C., jugador que con anterioridad había sido parte del proceso de Tena. Su llamado obedece a que Carlos Aguilar, de Municipal, no formará parte de la absoluta en los trabajos de septiembre y octubre debido a que formará parte del combinado Sub-23 que en octubre encarará la edición de Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.
Entre los convocados, Antigua aporta cinco seleccionados, pero es Municipal la base de la Selección con un total de siete llamados. Por Comunicaciones fueron convocados cuatro jugadores. Además, equipos como Malacateco y Xelajú aportan un seleccionado.
Es de recordar que para los trabajos anunciados para el ciclo del 22 de septiembre al 15 de octubre, los mismos comenzarán con jugadores locales, más adelante se deberán incorporar los legionarios.
Juegos de octubre 2025
La Selección Nacional de Guatemala se prepara para visitar a Surinam y El Salvador en las fechas 2 y 3, respectivamente, de la eliminatoria mundialista rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
En su dos primeras presentaciones (septiembre), Guatemala cayó en casa ante El Salvador 0-1 y empató de visita ante Panamá 1-1.
Juegos de Selección Nacional
- Surinam-Guatemala, 10 de octubre a las 15:00 horas
- El Salvador-Guatemala, 14 de octubre a las 20:00 horas.