Selección de Guatemala asciende en ranquin FIFA

La "Bicolor" chapina pese a su ascenso a nivel mundial, en Centroamérica ocupa la quinta posición.

Selección de Guatemala, nuevo ranquin de la FIFA
Selección de Guatemala, nuevo ranquin de la FIFA / FOTO: FFG

Este jueves 18 de septiembre de 2025, la FIFA publicó una nueva actualización de su clasificación de selecciones masculinas tras la actividad de las fechas FIFA del noveno mes del año. La Selección Nacional de Guatemala, que dirige el mexicano Luis Fernando Tena logró ascender dos casillas, y pasó de las 100 a la 98, pese a que en relación de puntos, perdió 4.9 tras los duelos ante El Salvador (derrota en casa 0-1) y Panamá (empate 1-1 de visitante).   

La FIFA publicó este día su nuevo ranquin, donde destaca el bajón de Argentina, que de la primera posición bajó a la tercera, dando el crecimiento a Francia que pasó de ser tercera a segunda y de España que ahora es líder de la clasificación tras subir del sungo lugar al primero. El top 5 lo completan las selecciones de Inglaterra y Portugal de Cristiano Ronaldo en el cuarto y quinto puesto, respectivamente.

Guatemala es 98

Para este nuevo ranquin, se evaluaron los partidos correspondientes al mes de septiembre, donde Guatemala se midió ante El Salvador y Panamá, ambos duelos correspondientes a la eliminatoria mundialista (fase final) de Concacaf.

En el caso de los salvadoreños, los guatemaltecos fallaron en casa y cayeron 0-1 gracias al gol de Harold Osorio el jueves 4 de septiembre.

Para el lunes 8 de septiembre, la "Bicolor" guatemalteca sacó un empate a un gol en Panamá. Óscar Santis adelantó a los chapines al 35, pero dos minutos después vino el empate con anotación de Carlos Harvey.   

En estos dos duelos, la Selección de Guatemala perdió 4.9 puntos, y pasó de tener 1235.63 a 1230.73, pero eso no impidió que la "Sele" subiera dos posiciones y pasara de la 100 a la 98.

A nivel centroamericano, de acuerdo a la clasificación de la FIFA, así está las siete selecciones del istmo.   

  1. Panamá, 29 del mundo  
  2. Costa Rica, 47 del mundo 
  3. Honduras, 65 del mundo  
  4. El Salvador, 90 del mundo  
  5. Guatemala, 98 del mundo  
  6. Nicaragua, 132 del mundo  
  7. Belice, 181 del mundo.  
Próximos partidos de Guatemala en Eliminatorias Mundialistas

La Azul y Blanco tendrá dos partidos en octubre, ambos serán de visita ante Surinam y El Salvador, respectivamente.

