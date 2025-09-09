Próximos partidos de Guatemala en Eliminatorias Mundialistas

La Selección Nacional de Guatemala enfrenta un camino crucial en las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026. Tras dos jornadas disputadas en septiembre de 2025, la "Bicolor" se encuentra en el último lugar del Grupo A con apenas un punto, producto de un empate 1-1 ante Panamá y una derrota 0-1 frente a El Salvador. Con solo el líder del grupo asegurando un boleto directo al Mundial y los dos mejores segundos lugares accediendo a un repechaje intercontinental, Guatemala necesita resultados positivos en sus próximos compromisos, especialmente en los partidos de visita en octubre, para mantenerse con vida en la pelea por la clasificación. Los encuentros ante Surinam y El Salvador serán determinantes para las aspiraciones del equipo dirigido por Luis Fernando Tena.
El viernes 10 de octubre de 2025, Guatemala visitará a Surinam en el Estadio Dr. Franklin Essed de Paramaribo. Surinam lidera el grupo con cuatro puntos, tras un empate sin goles ante Panamá y una victoria 2-1 frente a El Salvador. Este partido representa un desafío mayúsculo, ya que Surinam ha demostrado solidez defensiva y capacidad para aprovechar los errores rivales. Para Guatemala, una victoria sería el resultado ideal, ya que sumaría tres puntos clave y recortaría la distancia con el líder. Incluso un empate podría ser valioso, siempre que se complemente con un triunfo en el siguiente encuentro, pero la derrota complicaría significativamente las opciones de clasificación directa, dejando a Guatemala dependiente de resultados ajenos para aspirar al repechaje.
Lo que viene para la Selección de Guatemala
Cuatro días después, el martes 14 de octubre, Guatemala enfrentará a El Salvador en el Estadio Jorge "Mágico" González de San Salvador. Este duelo es una revancha directa tras la derrota sufrida en casa en la primera jornada. El Salvador, con tres puntos, es un rival directo en la lucha por el segundo lugar del grupo, y una victoria guatemalteca no solo sumaría puntos vitales, sino que también enviaría un mensaje de fortaleza mental y táctica. Ganar este partido es casi una obligación para mantener vivas las esperanzas de clasificación, ya que una derrota dejaría a Guatemala en una posición muy vulnerable de cara a las jornadas finales en noviembre.
Para llegar a la última jornada en noviembre con posibilidades reales de clasificar, Guatemala debe priorizar al menos cuatro puntos en esta doble fecha de octubre: una victoria ante Surinam o El Salvador, combinada con al menos un empate en el otro partido. Este escenario colocaría a Guatemala con cinco puntos, probablemente en el segundo o tercer lugar del grupo, dependiendo de los resultados de Panamá y El Salvador. La diferencia de goles también será crucial, por lo que el equipo debe buscar anotar y mantener la portería en cero en la medida de lo posible. La solidez defensiva, liderada por jugadores como José Carlos Pinto, y el aporte ofensivo de figuras como Óscar Santis, quien ya marcó ante Panamá, serán fundamentales para lograr estos objetivos.
En noviembre, Guatemala cerrará la fase de grupos enfrentando a Panamá y Surinam como local, lo que ofrece una oportunidad dorada para sumar puntos en casa. Sin embargo, el éxito en esas fechas dependerá en gran medida de lo que consiga en octubre. La afición guatemalteca, conocida por su apoyo incondicional, espera que la "Bicolor" muestre garra y determinación en estos partidos de visita.