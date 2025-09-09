 Calor extremo pone en riesgo estadios del Mundial 2026
Deportes

Calor extremo pone en riesgo estadios del Mundial 2026

Un informe revela que varios estadios del Mundial 2026 enfrentan riesgos por calor extremo, con días "injugables" y la necesidad de repensar calendarios y protocolos.

Compartir:
MetLife Stadium, sede de la final del Mundial 2026 - MefLife Stadium
MetLife Stadium, sede de la final del Mundial 2026 / FOTO: MetLife Stadium

El reciente informe titulado Pitches in Peril (Canchas en peligro), elaborado por las organizaciones Football for Future, Common Goal y la firma de análisis Jupiter Intelligence, ha encendido las alarmas en torno a la Copa Mundial de 2026. Según el estudio, diez de los dieciséis estadios que recibirán partidos en Estados Unidos, Canadá y México ya superan los límites de seguridad por calor, lo que plantea un reto enorme para la celebración del torneo en condiciones óptimas. Los expertos advierten que, de mantenerse las tendencias actuales, esta podría ser la última Copa del Mundo en Norteamérica con el calendario tradicional de verano.

El análisis clasifica los días en tres categorías: "jugables", "jugables tras adaptación" e "injugables", en función del índice WBGT (Temperatura de Bulbo Húmedo y Globo), que mide el estrés térmico percibido por las personas. En 2025, se estiman 51 días injugables en Houston, 33 en Dallas, 17 en Kansas, 9 en Atlanta y Monterrey, además de otros registros preocupantes en Miami, Filadelfia, Nueva Jersey, Boston y Los Ángeles. Este panorama ya representa un riesgo significativo para jugadores, árbitros y aficionados.

Los riesgos del Mundial 2026

Las proyecciones para 2050 son aún más alarmantes, pues apuntan a que el calor extremo será la "nueva normalidad". En ciudades como Houston, los días injugables podrían ascender a 92, en Dallas a 64, en Miami a 54 y en Monterrey a 29. En este escenario, casi el 90 % de los estadios norteamericanos necesitarán transformaciones profundas en infraestructura, protocolos de seguridad y posiblemente en la programación de los torneos, para adaptarse a un entorno climático cada vez más hostil.

El informe también incluye reflexiones de futbolistas, entre ellos Juan Mata, campeón del mundo con España en 2010. Mata recordó que la crisis climática es una realidad tangible y creciente, visible en fenómenos como las olas de calor extremas y las inundaciones. Para él, el fútbol tiene la responsabilidad de alzar la voz, no solo como un deporte que une a millones de personas, sino también como un catalizador para generar conciencia sobre lo que está en juego si no se toman medidas.

Finalmente, el documento propone que el fútbol asuma un papel protagonista en la lucha contra el cambio climático. Los autores destacan que eventos de gran alcance, como los mundiales, son plataformas ideales para experimentar con nuevas estrategias de sostenibilidad, generar apoyo público y promover cambios estructurales. En este sentido, la Copa Mundial 2026 no solo representa una fiesta deportiva, sino también un llamado urgente a repensar cómo se organiza y se vive el deporte en un planeta cada vez más vulnerable al calor extremo.

Foto embed
Monterrey y Guadalajara serían las sedes del repechaje hacia el Mundial 2026 - FIFA

En Portada

Capturan a segundo implicado en ataque contra integrante del Ejércitot
Nacionales

Capturan a segundo implicado en ataque contra integrante del Ejército

07:49 AM, Sep 09
Óscar Santis cree que Guatemala debería jugar en Antigua o en El Trébolt
Deportes

Óscar Santis cree que Guatemala debería jugar en Antigua o en El Trébol

07:07 AM, Sep 09
Detienen a retornados desde EE. UU. por estar señalados distintos cargos t
Nacionales

Detienen a retornados desde EE. UU. por estar señalados distintos cargos

07:14 AM, Sep 09
FUERTES VIDEOS: Manifestantes queman el Parlamento de Nepalt
Internacionales

FUERTES VIDEOS: Manifestantes queman el Parlamento de Nepal

07:39 AM, Sep 09

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.redes socialesJusticiaSeguridad vialFutbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos