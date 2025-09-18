Fredy Pérez no es convocado para el partido ante Xelajú

Por segundo partido consecutivo, el portero de Comunicaciones, Fredy Pérez, queda al margen de la convocatoria de su técnico Roberto Hernández, quien apela a una rotación en el arco "Albo", aunque dichas no convocatoria coinciden con la actitud que tomó Pérez ante la afición "Crema" durante la derrota ante el campeón Antigua G. F. C.
Para el partido de este viernes, que abre la fecha 11 del Torneo Apertura 2025, entre Xelajú y Comunicaciones, Fredy Pérez no viajará a Quetzaltenango. Los cancerberos convocados son Arnold Barrios y Jorge Moreno.
La plantilla se complementa con: Elsar Martín, Emerson Raymundo, Ernesto Monreal, José Gálvez, José Pinto, Rafael Morales, Stheven Robles, Walter García, Andy Contreras, José Contreras, José Grajeda, Karel Espino, Marco Domínguez, Anderson Ortiz, Axel De la Cruz, Brian Martínez, Darwin Lom y Erick Lemus.
Comunicaciones llega a Quetzaltenango con la necesidad de sumar su cuarta victoria del campeonato y evitar su sexta derrota del certamen.
Asimismo, está en la lucha de posicionarse dentro de los primeros ocho clubes del campeonato y permanecer en los puestos de liguilla, situación que hasta ahora ha sido muy esquivo para el equipo capitalino, que tiene 32 copas de Liga Nacional.
Esto opina Hernández sobre Pérez
Tras el partido ante Deportivo Malacateco, donde Comunicaciones ganó 1-0 con gol de Darwin Lom, al técnico Roberto Hernández se le consultó sobre la ausencia de Fredy Pérez en la nómina de convocados para ese duelo, y este respondió que su ausencia es estrictamente técnica.
"¿Qué puede suceder con Fredy (Pérez)? Se hace una convocatoria que se manda, se ve, y en base a eso se presenta el juego, seguramente se molestó y si no se molestó está mal, los jugadores deben enojarse cuando no están convocados, ese enojo lo deben plasmar en seguir trabajando, sabemos que él es un jugador importante hasta para Selección Nacional, pero simple y sencillamente nos decidimos por Jorge (Moreno) y nos salió muy bien, ya platicaremos con Fredy".