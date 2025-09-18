 Fredy Pérez no es convocado para el partido ante Xelajú
Deportes

Fredy Pérez no es convocado para el partido ante Xelajú

Es el segundo partido que se pierde el portero de Comunicaciones, que tampoco fue convocado para el duelo de la fecha anterior ante Malacateco.

Compartir:
Fredy Pérez fue insultado por la afición de Comunicaciones
Fredy Pérez fue insultado por la afición de Comunicaciones / FOTO: Alex Meoño

Por segundo partido consecutivo, el portero de Comunicaciones, Fredy Pérez, queda al margen de la convocatoria de su técnico Roberto Hernández, quien apela a una rotación en el arco "Albo", aunque dichas no convocatoria coinciden con la actitud que tomó Pérez ante la afición "Crema" durante la derrota ante el campeón Antigua G. F. C.  

Para el partido de este viernes, que abre la fecha 11 del Torneo Apertura 2025, entre Xelajú y Comunicaciones, Fredy Pérez no viajará a Quetzaltenango. Los cancerberos convocados son Arnold Barrios y Jorge Moreno.

La plantilla se complementa con: Elsar Martín, Emerson Raymundo, Ernesto Monreal, José Gálvez, José Pinto, Rafael Morales, Stheven Robles, Walter García, Andy Contreras, José Contreras, José Grajeda, Karel Espino, Marco Domínguez, Anderson Ortiz, Axel De la Cruz, Brian Martínez, Darwin Lom y Erick Lemus.

Comunicaciones llega a Quetzaltenango con la necesidad de sumar su cuarta victoria del campeonato y evitar su sexta derrota del certamen.

Asimismo, está en la lucha de posicionarse dentro de los primeros ocho clubes del campeonato y permanecer en los puestos de liguilla, situación que hasta ahora ha sido muy esquivo para el equipo capitalino, que tiene 32 copas de Liga Nacional.

Esto opina Hernández sobre Pérez

Tras el partido ante Deportivo Malacateco, donde Comunicaciones ganó 1-0 con gol de Darwin Lom, al técnico Roberto Hernández se le consultó sobre la ausencia de Fredy Pérez en la nómina de convocados para ese duelo, y este respondió que su ausencia es estrictamente técnica.

"¿Qué puede suceder con Fredy (Pérez)? Se hace una convocatoria que se manda, se ve, y en base a eso se presenta el juego, seguramente se molestó y si no se molestó está mal, los jugadores deben enojarse cuando no están convocados, ese enojo lo deben plasmar en seguir trabajando, sabemos que él es un jugador importante hasta para Selección Nacional, pero simple y sencillamente nos decidimos por Jorge (Moreno) y nos salió muy bien, ya platicaremos con Fredy".

Roberto Hernández explica la no convocatoria del portero Fredy Pérez

El técnico de Comunicaciones justificó la ausencia de Fredy Pérez ante Malacateco como “una decisión técnica” y destacó que Jorge Moreno tuvo un gran desempeño en su lugar.

En Portada

Organizaciones señalan uso del aparato judicial como herramienta de persecución política contra Zamorat
Nacionales

Organizaciones señalan uso del aparato judicial como "herramienta de persecución política" contra Zamora

11:29 AM, Sep 18
¿Veto o sanción? Surgen distintas posturas de alcaldes sobre el decreto 7-2025t
Nacionales

¿Veto o sanción? Surgen distintas posturas de alcaldes sobre el decreto 7-2025

10:33 AM, Sep 18
CC anula convenios de colaboración eficaz en caso Odebrechtt
Nacionales

CC anula convenios de colaboración eficaz en caso Odebrecht

11:59 AM, Sep 18
Selección de Guatemala asciende en ranquin FIFAt
Deportes

Selección de Guatemala asciende en ranquin FIFA

11:03 AM, Sep 18

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.redes socialesMundial 2026#liganacionalFutbol GuatemaltecoJusticiaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos