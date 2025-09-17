Roberto Hernández explica la no convocatoria de Fredy Pérez

La reciente victoria de Comunicaciones ante Malacateco por 1-0, con anotación de Darwin Lom, puso fin a una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas; sin embargo, el partido estuvo marcado por la ausencia del portero titular Fredy Pérez, situación que generó gran expectativa y especulación entre los aficionados desde horas antes del encuentro.
La ausencia del guardameta encendió los rumores en redes sociales, especialmente tras los recientes incidentes donde Pérez fue recriminado por un error en la derrota ante Antigua GFC (0-3) y tuvo un breve altercado con un sector de la afición.
El motivo de la ausencia de Fredy Pérez
Tras el partido, Roberto Hernández, director técnico de Comunicaciones, se encargó de aclarar la situación, dejando en claro que la decisión de no convocar a Fredy Pérez fue estrictamente "técnica" y no estuvo relacionada con molestias físicas o algún problema personal.
"¿Qué puede suceder con Fredy (Pérez)? Se hace una convocatoria que se manda, se ve, y en base a eso se presenta el juego, seguramente se molestó y si no se molestó está mal, los jugadores deben enojarse cuando no están convocados, ese enojo lo deben plasmar en seguir trabajando, sabemos que él es un jugador importante hasta para Selección Nacional, pero simple y sencillamente nos decidimos por Jorge (Moreno) y nos salió muy bien, ya platicaremos con Fredy"
Roberto Hernández, técnico de Comunicaciones
La ausencia de Pérez evidencia, además, la rotación constante que ha existido en la portería de Comunicaciones durante el torneo. Hasta el momento, Fredy Pérez y Arnold Barrios han disputado cuatro encuentros cada uno, mientras que Jorge Moreno ha tenido participación en dos partidos, lo que refleja que el equipo sigue evaluando y ajustando su esquema bajo los tres palos en busca de estabilidad.