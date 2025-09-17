 Roberto Hernández explica la no convocatoria de Fredy Pérez
Deportes

Roberto Hernández explica la no convocatoria del portero Fredy Pérez

El técnico de Comunicaciones justificó la ausencia de Fredy Pérez ante Malacateco como "una decisión técnica" y destacó que Jorge Moreno tuvo un gran desempeño en su lugar.

Compartir:
Roberto Hernández, técnico de Comunicaciones - Alex Meoño
Roberto Hernández, técnico de Comunicaciones / FOTO: Alex Meoño

La reciente victoria de Comunicaciones ante Malacateco por 1-0, con anotación de Darwin Lom, puso fin a una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas; sin embargo, el partido estuvo marcado por la ausencia del portero titular Fredy Pérez, situación que generó gran expectativa y especulación entre los aficionados desde horas antes del encuentro.

La ausencia del guardameta encendió los rumores en redes sociales, especialmente tras los recientes incidentes donde Pérez fue recriminado por un error en la derrota ante Antigua GFC (0-3) y tuvo un breve altercado con un sector de la afición.

El motivo de la ausencia de Fredy Pérez

Tras el partido, Roberto Hernández, director técnico de Comunicaciones, se encargó de aclarar la situación, dejando en claro que la decisión de no convocar a Fredy Pérez fue estrictamente "técnica" y no estuvo relacionada con molestias físicas o algún problema personal. 

"¿Qué puede suceder con Fredy (Pérez)? Se hace una convocatoria que se manda, se ve, y en base a eso se presenta el juego, seguramente se molestó y si no se molestó está mal, los jugadores deben enojarse cuando no están convocados, ese enojo lo deben plasmar en seguir trabajando, sabemos que él es un jugador importante hasta para Selección Nacional, pero simple y sencillamente nos decidimos por Jorge (Moreno) y nos salió muy bien, ya platicaremos con Fredy"

Roberto Hernández, técnico de Comunicaciones

La ausencia de Pérez evidencia, además, la rotación constante que ha existido en la portería de Comunicaciones durante el torneo. Hasta el momento, Fredy Pérez y Arnold Barrios han disputado cuatro encuentros cada uno, mientras que Jorge Moreno ha tenido participación en dos partidos, lo que refleja que el equipo sigue evaluando y ajustando su esquema bajo los tres palos en busca de estabilidad.

Foto embed
Roberto Hernández, técnico de Comunicaciones - Alex Meoño

En Portada

Alcaldes se reúnen para unificar petición a Arévalo sobre sanción al decreto 7-2025t
Nacionales

Alcaldes se reúnen para unificar petición a Arévalo sobre sanción al decreto 7-2025

10:17 AM, Sep 17
Roberto Hernández explica la no convocatoria del portero Fredy Pérezt
Deportes

Roberto Hernández explica la no convocatoria del portero Fredy Pérez

08:50 AM, Sep 17
Diputados exponen negociaciones en el Congreso que vinculan reparto de privilegiost
Nacionales

Diputados exponen negociaciones en el Congreso que vinculan "reparto de privilegios"

10:03 AM, Sep 17
En entrevista: Gaby Moreno celebra su nominación en los Latin Grammy 2025 t
Farándula

En entrevista: Gaby Moreno celebra su nominación en los Latin Grammy 2025

11:38 AM, Sep 17

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.#liganacionalredes socialesMundial 2026Futbol GuatemaltecoJusticiaSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos