 Fredy Pérez queda fuera de convocatoria de Comunicaciones
Fredy Pérez queda fuera de convocatoria para medirse a Malacateco

El portero de Comunicaciones no fue llamado para el partido de esta noche tras el capítulo donde protagonizó una discusión con su propia afición.

Fredy Pérez, de Comunicaciones, queda fuera de la convocatoria para medirse a Malacateco
Fredy Pérez, de Comunicaciones, queda fuera de la convocatoria para medirse a Malacateco / FOTO: Alex Meoño

Comunicaciones recibe esta noche (19:00) a Deportivo Malacateco como parte de la fecha 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, donde la mayor novedad en la lista de convocados es la ausencia de Fredy Pérez, el portero titular que en el partido anterior entró en plena discusión con su propia afición.  

A eso de las 10:30 horas, Comunicaciones emitió su lista de convocados para el duelo de esta noche, y en su primer rubro, los porteros, se nota la convocatoria de Arnold Barrios y Jorge Moreno, y no está Fredy Pérez.

En la convocatoria anterior, la cual era para medirse a Antigua G. F. C., los convocados en el arco fueron Fredy Pérez y Jorge Moreno, por lo que para el partido ante los "Toros", la novedad en la convocatoria es el llamado de Arnold Barrios.

La convocatoria de los "Albos" para esta noche la completan los defensores: Elsar Martín, Emerson Raymundo, José Gálvez, José Pinto, Rafael Morales, Stheven Robles y Walter García.

Los volantes convocados son: Andy Contreras, José Contreras, José Corena, José Grajeda, Karel Espino y Marco Domínguez.

Por último, los delanteros llamados por Roberto Hernández son: Anderson Ortiz, Axel de la Cruz, Brian Martínez, Darwin Lom y Erick Lemus.

El exabrupto de Fredy Pérez

En la fecha anterior, Comunicaciones recibió al campeón nacional Antigua G. F. C. el sábado pasado y cayó 0-3, donde destacó el doblete del goleador nacional Dewinder Bradley. Ese día, Pérez recibió una serie de insultos por parte de su afición.

Los reclamos fueron en aumento hasta el instante que la afición "Alba" maltrató al portero nacional, situación que lo hizo reaccionar y reaccionó al responderle a sus detractores. Las imágenes de ese momento quedaron grabas en video y evidenciaron la fractura que hay entre afición y su portero, que siempre ha sido cuestionado por su trabajo bajo los tres palos de Comunicaciones. 

Tras ese capítulo, Fredy Pérez no está convocado para esta noche.

Comunicaciones recibe a Deportivo Malacateco como parte de la fecha 10 donde los "Cremas" buscan salir de la penúltima posición donde están ubicados con 8 unidades. 

Afición de Comunicaciones insulta a su portero Fredy Pérez

Ante los insultos, el portero de Comunicaciones no se guardó nada y le respondió a la afición.

