 Afición de Comunicaciones insulta a su portero Fredy Pérez
Deportes

Afición de Comunicaciones insulta a su portero Fredy Pérez

Ante los insultos, el portero de Comunicaciones no se guardó nada y le respondió a la afición.

Compartir:
Fredy Pérez fue insultado por la afición de Comunicaciones
Fredy Pérez fue insultado por la afición de Comunicaciones / FOTO: Alex Meoño

Comunicaciones está tocando fondo en esta primera vuelta del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. El sábado cayó de local ante el campeón Antigua 0-3 y su posición actual es penúltimo del campeonato, solo superando a Guastatoya que en ocho partidos suma un punto.

Uno de los momentos tensos vividos durante el partido y final del mismo fue la discusión entre los aficionados de Comunicaciones y su portero Fredy Pérez, quien ante los insultos que venían desde la grada reaccionó y respondió a su propia hinchada.

Mediante una serie de videos publicados en redes sociales, se observa cómo la afición le recrimina los goles encajados a Fredy Pérez. Los mismos reclamos iban llenos de insultos.

Ante dicha recriminación, el portero titular de Comunicaciones y también seleccionado nacional gira y tiene una discusión dirigiéndose al aficionado, situación que encendió más los ánimos en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina.

Antigua golea a Comunicaciones y lo hunde en una seria crisis

Con doblete de Dewinder Bradley y otro gol de Juan Francisco Apaolaza, Antigua goleó 0-3 a Comunicaciones, que suma su cuarta derrota consecutiva y se hunde en una crisis alarmante.

Penúltimo del campeonato

Comunicaciones sumó en esta novena jornada su derrota número 5 de campeonato. Y lleva solo dos triunfos, además de dos empates.

Con 8 puntos de 27 jugados, Comunicaciones es de los peores equipos del certamen, y solo superan a un Deportivo Guastatoya que suma una unidad, y que esta tarde recibe a Municipal en el estadio David Cordón Hicos con la idea le llegar a cuatro puntos.

Pese a sus 8 unidades, el equipo que dirige el mexicano Roberto Hernández está a 2 puntos de alcanzar a Deportivo Malacateco, quien ocupa el último puesto de clasificación que da acceso a la liguilla. 

José Manuel Contreras, el capitán de Comunicaciones, salió a acompañar a su técnico en la conferencia de prensa pospartido, donde también responsabilizó al grupo de jugadores del mal momento que vive la institución capitalina.      

Comunicaciones volverá a la actividad este martes 16 de septiembre cuando enfrente a Deportivo Malacateco en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina en un horario de las 19:00 horas.

José Contreras hace una fuerte autocrítica ante la crisis de Comunicaciones

“Hemos quedado a deber como jugadores en la cancha y estamos siendo una vergüenza’, admitió el ‘Moyo’ Contreras, reconociendo la crisis que atraviesa Comunicaciones en el torneo.

En Portada

Desfile del 15 de septiembre tendrá cambios en la capitalt
Nacionales

Desfile del 15 de septiembre tendrá cambios en la capital

11:25 AM, Sep 14
Recorridos de antorchas se incrementan este domingot
Nacionales

Recorridos de antorchas se incrementan este domingo

10:08 AM, Sep 14
El papa León XIV celebra su cumpleaños 70 en la Plaza de San Pedrot
Internacionales

El papa León XIV celebra su cumpleaños 70 en la Plaza de San Pedro

11:03 AM, Sep 14
Sergio Chumil recuerda su mejor y peor momento de la Vuelta a Españat
Deportes

Sergio Chumil recuerda su mejor y peor momento de la Vuelta a España

01:23 PM, Sep 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalredes socialesMundial 2026JusticiaSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos