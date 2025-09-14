Afición de Comunicaciones insulta a su portero Fredy Pérez

Comunicaciones está tocando fondo en esta primera vuelta del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. El sábado cayó de local ante el campeón Antigua 0-3 y su posición actual es penúltimo del campeonato, solo superando a Guastatoya que en ocho partidos suma un punto.
Uno de los momentos tensos vividos durante el partido y final del mismo fue la discusión entre los aficionados de Comunicaciones y su portero Fredy Pérez, quien ante los insultos que venían desde la grada reaccionó y respondió a su propia hinchada.
Mediante una serie de videos publicados en redes sociales, se observa cómo la afición le recrimina los goles encajados a Fredy Pérez. Los mismos reclamos iban llenos de insultos.
Ante dicha recriminación, el portero titular de Comunicaciones y también seleccionado nacional gira y tiene una discusión dirigiéndose al aficionado, situación que encendió más los ánimos en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina.
Penúltimo del campeonato
Comunicaciones sumó en esta novena jornada su derrota número 5 de campeonato. Y lleva solo dos triunfos, además de dos empates.
Con 8 puntos de 27 jugados, Comunicaciones es de los peores equipos del certamen, y solo superan a un Deportivo Guastatoya que suma una unidad, y que esta tarde recibe a Municipal en el estadio David Cordón Hicos con la idea le llegar a cuatro puntos.
Pese a sus 8 unidades, el equipo que dirige el mexicano Roberto Hernández está a 2 puntos de alcanzar a Deportivo Malacateco, quien ocupa el último puesto de clasificación que da acceso a la liguilla.
José Manuel Contreras, el capitán de Comunicaciones, salió a acompañar a su técnico en la conferencia de prensa pospartido, donde también responsabilizó al grupo de jugadores del mal momento que vive la institución capitalina.
Comunicaciones volverá a la actividad este martes 16 de septiembre cuando enfrente a Deportivo Malacateco en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina en un horario de las 19:00 horas.