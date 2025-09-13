 Autocrítica de Moyo Contreras en la crisis de Comunicaciones
José Contreras hace una fuerte autocrítica ante la crisis de Comunicaciones

"Hemos quedado a deber como jugadores en la cancha y estamos siendo una vergüenza', admitió el 'Moyo' Contreras, reconociendo la crisis que atraviesa Comunicaciones en el torneo.

Moyo Contreras y Roberto Hernández en conferencia de prensa - Alex Meoño
Moyo Contreras y Roberto Hernández en conferencia de prensa / FOTO: Alex Meoño

El regreso de la Liga Nacional de Guatemala tras la fecha FIFA dejó un capítulo muy doloroso para Comunicaciones. El equipo crema, ya con plantel completo, tenía la obligación de levantar cabeza frente a Antigua GFC, pero terminó sufriendo otra derrota, esta vez por 0-3 en el estadio Cementos Progreso.

La crisis se agudiza, pues los albos acumulan ya cuatro caídas consecutivas y se hunden en la tabla, algo que provocó la molestia de la afición, que no tardó en manifestarse con abucheos y exigencias de cambios profundos.

José Contreras da la cara en medio de la crisis de Comunicaciones

En medio de la tormenta, el capitán José Manuel "Moyo" Contreras decidió dar la cara en conferencia de prensa y fue contundente en su autocrítica. "Hoy estoy acá porque sé que estamos siendo un desastre; de 27 puntos apenas tenemos 8, y vengo acá porque últimamente solo venía el profe y no es justo que solo él venga a dar la cara, aunque el técnico sea el encargado, pero vengo con el pensamiento de que nosotros somos los responsables, hemos sido un desastre dentro de la cancha, estamos anímicamente muy mal", señaló el referente crema.

Contreras no se limitó únicamente a reconocer la crisis, sino que también lanzó un mensaje de compromiso hacia la afición y sus compañeros. "Los jugadores tenemos que asumir la responsabilidad, es fácil echar a una o dos personas, pero tenemos que asumir la responsabilidad los jugadores. Entiendo la molestia de la gente, sabemos la responsabilidad que es estar en este club, no es la primera vez que vivimos esta situación. Solo nosotros podemos sacar adelante unidos, estamos en una situación difícil, complicada, no queremos que nadie se sienta la figurita, debemos unirnos dentro de la cancha, dejar de hablar y ponernos a trabajar", afirmó.

El capitán fue más allá y remarcó que la crisis no se resolverá con individualidades, sino con un verdadero trabajo en equipo. "Hemos quedado a deber como jugadores en la cancha y estamos siendo una vergüenza. Vengo a decir esto acá, lo hablé con los compañeros en el camerino y toca dar la cara, esto es el día a día y ya no basta solo con hablar, esperamos el martes tener una nueva actitud de grupo, no de estrellas ni individualidades, es la única forma de salir, todos tirando para el mismo lado", puntualizó Contreras.

Partido entre Comunicaciones y Antigua GFC - Jornada 9 Apertura 2025 | Alex Meoño

Partido entre Comunicaciones y Antigua GFC - Jornada 9 Apertura 2025 / Alex Meoño

Partido entre Comunicaciones y Antigua GFC - Jornada 9 Apertura 2025 | Alex Meoño

Partido entre Comunicaciones y Antigua GFC - Jornada 9 Apertura 2025 / Alex Meoño

Saludo entre Roberto Hernández y Mauricio Tapia | Alex Meoño

Saludo entre Roberto Hernández y Mauricio Tapia / Alex Meoño

Celebración de Antigua GFC ante Comunicaciones | Alex Meoño

Celebración de Antigua GFC ante Comunicaciones / Alex Meoño

Celebración de Antigua GFC ante Comunicaciones | Alex Meoño

Celebración de Antigua GFC ante Comunicaciones / Alex Meoño

Celebración de Antigua GFC ante Comunicaciones | Alex Meoño

Celebración de Antigua GFC ante Comunicaciones / Alex Meoño

Partido entre Comunicaciones y Antigua GFC - Jornada 9 Apertura 2025 | Alex Meoño

Partido entre Comunicaciones y Antigua GFC - Jornada 9 Apertura 2025 / Alex Meoño

Mario Escobar, árbitro guatemalteco | Alex Meoño

Mario Escobar, árbitro guatemalteco / Alex Meoño

Celebración de Antigua GFC ante Comunicaciones | Alex Meoño

Celebración de Antigua GFC ante Comunicaciones / Alex Meoño

Celebración de Antigua GFC ante Comunicaciones | Alex Meoño

Celebración de Antigua GFC ante Comunicaciones / Alex Meoño

Celebración de Antigua GFC ante Comunicaciones | Alex Meoño

Celebración de Antigua GFC ante Comunicaciones / Alex Meoño

Partido entre Comunicaciones y Antigua GFC - Jornada 9 Apertura 2025 | Alex Meoño

Partido entre Comunicaciones y Antigua GFC - Jornada 9 Apertura 2025 / Alex Meoño

Celebración de Antigua GFC ante Comunicaciones | Alex Meoño

Celebración de Antigua GFC ante Comunicaciones / Alex Meoño

Giammattei aclara rumores sobre su salud tras hospitalizaciónt
Giammattei aclara rumores sobre su salud tras hospitalización

02:02 PM, Sep 13
Lester Martínez preparado para encarar una pelea histórica t
Lester Martínez preparado para encarar una pelea histórica

02:54 PM, Sep 12
EE. UU. amenaza con quitar visas a extranjeros que se burlen del asesinato de Charlie Kirkt
EE. UU. amenaza con quitar visas a extranjeros que se burlen del asesinato de Charlie Kirk

12:48 PM, Sep 13
PNC captura a extraditable buscado por homicidio y agresión en Marylandt
PNC captura a extraditable buscado por homicidio y agresión en Maryland

02:54 PM, Sep 13

