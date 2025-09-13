Resultado Comunicaciones-Antigua, jornada 9 Apertura 2025

El regreso de la Liga Nacional de Guatemala tras la fecha FIFA trajo consigo un duelo muy esperado: Comunicaciones frente a Antigua GFC. Los cremas, que ya contaban con la incorporación de sus seleccionados nacionales, llegaban con la obligación de mostrar una mejor cara y cortar la mala racha que arrastraban en el torneo. Sin embargo, el cuadro dirigido por el mexicano Roberto Hernández volvió a decepcionar y sufrió otra dolorosa derrota, esta vez con un contundente 0-3 en el estadio Cementos Progreso.
El encuentro comenzó cuesta arriba para Comunicaciones. Apenas al minuto 10, Antigua abrió el marcador gracias a Dewinder Bradley, quien aprovechó un centro preciso de Óscar Santis para conectar un cabezazo imposible para la defensa crema. El gol tempranero desestabilizó por completo al conjunto local, que mostró deficiencias tanto en defensa como en ataque, sin ideas claras para generar peligro.
Antigua humilla a Comunicaciones
La frustración fue creciendo con el paso de los minutos y las tarjetas amarillas comenzaron a acumularse en ambos equipos. Comunicaciones buscaba reaccionar, pero su falta de coordinación en la ofensiva y los errores en el arco terminaron costando caro. Al minuto 53, nuevamente Bradley se hizo presente con un potente disparo que se le escapó de las manos al guardameta Fredy Pérez, quien sumó otro error a su complicada noche.
El golpe definitivo llegó al minuto 72, cuando el argentino Juan Francisco Apaolaza marcó el tercero con un certero cabezazo. Para entonces, la afición crema ya había perdido la paciencia y los abucheos comenzaron a retumbar en el coloso de la zona 6. Los reclamos se extendieron no solo hacia el cuerpo técnico y los jugadores, sino también hacia la directiva, reflejando el descontento generalizado por la crisis deportiva.
Con esta derrota, Comunicaciones se hunde en el décimo lugar de la tabla, sumando apenas 8 puntos en nueve jornadas, con un balance de dos victorias, dos empates y cinco derrotas, cuatro de ellas consecutivas. Los albos no celebran un triunfo desde el 17 de agosto, cuando golearon 3-0 a Marquense. En contraste, Antigua GFC se coloca como líder provisional del Apertura 2025 con 19 unidades, a la espera de lo que suceda en los compromisos de Aurora y Municipal, sus más cercanos perseguidores.