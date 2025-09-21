 Municipal: Líder e invicto al cierre de la primera vuelta
Conoce a los cuatro equipos que son protagonista en la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.

Municipal venció a Marquense en el estadio El Trébol el sábado por la noche
El sábado estaba en juego el liderato del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, donde el equipo de Antigua dependía de sí mismo para quedarse con la primera posición al cierre de la primera vuelta de la fase regular, pero su tropiezo ante Malacateco dejó al "Rojo" de Municipal en la cima. El equipo de Mario Acevedo es el único invicto del campeonato.

Mixco y Aurora, los otros dos clubes metidos en la lucha por el liderato del Apertura 2025 igualaron 2-2 en un partidazo celebrado en el estadio Santo Domingo de Guzmán. Alejandro Galindo adelantó a la visita, pero luego, goles de Jorge Sotomayor y Diego Méndez le dieron la ventaja parcial de 2-1 al cuadro "Chicharronero". En tiempo de reposición, y prácticamente en la última jugada del encuentro, Jairo Soriano encontró el gol de la igualdad para un 2-2 final entre mixqueños y capitalinos.

Con ese resultado entre Mixco y Aurora, venía el juego de Municipal ante Marquense, donde un triunfo del "Mimado de la Afición" le daría una gran posibilidad de terminar de líder. El "Rojo" no falló y goleó a los "Leones Amarillos del Occidente" con doblete de José Martínez y uno más de César Archila. El equipo de Mario Acevedo llegó a 23 puntos en 11 juegos. Es el único club que no conoce derrota en el campeonato.

Celebrado los dos partidos donde tres clubes buscaban el liderato, era el momento de Antigua, que visitaba a Deportivo Malacateco. El "Panza Verde" estaba obligado a ganar para mantener la primera casilla.

El partido fue difícil para el cuadro que dirige Mauricio Tapia y cayó 3-1. Byron Angulo hizo doblete de goles, Juan Apaolaza descontaba en el marcador, pero José Ochoa colocaba el gol de la tranquilidad.

Con esa derrota, Antigua se quedó con 20 puntos, y fue superado por Municipal, que acumula 23 y con ello es el líder del campeonato.

En el top 4 de la Liga Nacional, Mixco y Aurora con 20 y 19 puntos, respectivamente, tienen 10 partidos disputados, en tanto, Municipal y Antigua ya completaron los 11 de la primera vuelta, por lo que los mixqueños aún aspirar a ser líderes cuando se complete el calendario.

  1. Municipal con 23 puntos y diferencia de gol de +11
  2. Antigua con 20 puntos y diferencia de gol de +8
  3. Mixco con 20 puntos y diferencia de gol de +4
  4. Aurora con 19 puntos y diferencia de gol de +5

Al cierre de la primera son estos cuatro clubes los que jornada a jornada luchan por el liderato del campeonato, siendo Municipal el único que no ha perdido partidos en la fase de clasificación.

