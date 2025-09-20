Resultado Municipal vs. Marquense - Jornada 11 Apertura 2025

Municipal reafirmó su gran momento en el Torneo Apertura 2025 al vencer con autoridad 3-0 al Deportivo Marquense, resultado que les permite mantenerse como el único equipo invicto del certamen y, de paso, escalar al liderato provisional de la tabla. El conjunto escarlata aprovechó la inspiración de sus atacantes y la solidez de su colectivo para asegurar los tres puntos en casa, consolidando así una racha que lo perfila como uno de los principales candidatos al título.
El inicio del encuentro fue un auténtico vendaval rojo. Apenas al minuto 5, José Carlos Martínez abrió el marcador tras una asistencia precisa de Pedro Altán, una fórmula que se repetiría con éxito minutos más tarde. Al 14, nuevamente Martínez aprovechó el pase de su compañero para firmar el 2-0 y encaminar el juego a favor de los capitalinos. Antes del descanso, al 39, la sociedad volvió a funcionar, aunque con roles invertidos: Martínez cedió el balón a César Archila, quien definió con categoría para sentenciar el 3-0 con el que se fueron al descanso.
Municipal, líder provisional e invicto
En la segunda parte, Municipal continuó dominando las acciones, aunque sin la misma intensidad del primer tiempo. Con la ventaja asegurada, el técnico decidió dosificar a varios titulares y dar espacio a jugadores de recambio, pensando en los próximos compromisos y en las ausencias que tendrá por las convocatorias de la Selección Nacional de cara a la fecha FIFA de octubre. A pesar de que ya no hubo más goles, el control del partido siempre estuvo en manos del equipo rojo.
Con esta victoria, Municipal alcanzó 23 puntos y una diferencia de +11, lo que los coloca en la cima del torneo de manera provisional. La presión ahora recae sobre Antigua GFC, que cuenta con 20 unidades y una diferencia de +10. Un triunfo con dos o más goles le devolvería el liderato a los aguacateros, aunque la consistencia y solidez mostrada por los escarlatas los convierten en el rival a vencer en esta primera vuelta del campeonato.