Mohamed Salah anuncia su salida del Liverpool

La noticia sacudió al mundo del fútbol: Mohamed Salah ha anunciado que pondrá fin a su etapa en Liverpool FC al concluir la temporada 2025-26. El delantero egipcio, considerado uno de los jugadores más influyentes en la historia reciente del club, ha decidido cerrar un ciclo de nueve años en Anfield tras alcanzar un acuerdo con la institución. Su decisión fue comunicada con antelación como muestra de respeto hacia la afición, que lo ha acompañado desde su llegada en 2017.
Desde que fue fichado procedente de AS Roma, Salah se convirtió en un símbolo del Liverpool moderno. Con su velocidad, capacidad goleadora y regularidad, logró posicionarse como uno de los máximos anotadores históricos del club, acumulando 255 goles en 435 partidos. Durante su estancia, fue pieza clave en la conquista de múltiples títulos, incluyendo la Premier League, la Champions League, el Mundial de Clubes y varios trofeos nacionales, además de obtener la Bota de Oro de la liga inglesa en cuatro ocasiones.
Salah, leyenda del Liverpool
No obstante, su salida también estaría vinculada a factores internos. En la presente temporada, trascendieron ciertos desacuerdos con el técnico Arne Slot, lo que habría influido en la decisión final del futbolista. Aunque no se han revelado detalles específicos, estas tensiones reflejan que el final de su etapa no solo responde a una cuestión deportiva, sino también a dinámicas dentro del vestuario y la dirección técnica.
A pesar del anuncio, Salah mantiene el enfoque en cerrar la campaña de la mejor manera posible, con el objetivo de dejar al Liverpool en lo más alto. Su despedida oficial y los homenajes a su legado se esperan para el final de la temporada, cuando Anfield tenga la oportunidad de rendir tributo a una de sus mayores leyendas. Por ahora, el futuro del delantero egipcio sigue siendo incierto, pero su huella en el club ya es imborrable.