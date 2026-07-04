Sergio Goycochea y su fuerte comentario contra Kylian Mbappé

El modo “canchero” del delantero francés ante los paraguayos hizo que el exportero argentino dijera: “Después no te quejes si te meten una patada”.

El duelo entre Paraguay y Francia por los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que organizan conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá, levantó las pasiones al máximo nivel por la actitud de ambas escuadras durante el partido que se celebró en Filadelfia.

Fue un partido ríspido, donde los paraguayos, al mejor estilo sudamericano, metieron la pierna fuerte, situación que molestó a los futbolistas franceses. Además, el duelo estuvo marcado por la actitud del delantero Kylian Mbappé, el encargado de anotar el único gol desde el punto penalti.

El partido cerró con discusión entre los jugadores, y, una serie de dimes y diretes, a los cuales se sumaron los de Sergio Goycochea, exportero de la Selección de Argentina y actualmente comentarista deportivo para uno de los canales de televisión que da cobertura al Mundial 2026.

Nace una nueva rivalidad: Kylian Mbappé-Paraguay El delantero francés dejó frases hirientes para el futbol paraguayo, además, un gesto que enfureció al portero sudamericano Orlando Grill.

Esto dijo Sergio Goycochea

"La verdad que da pena esto de Mbappé. Yo entiendo el folklore, entiendo algunos diálogos, pero meterse de esta manera en el final del partido cuando estás ganando, sonriendo, ‘canchereando’... Después no te quejes si te meten una patada en la rodilla", comentó en plena transmisión el histórico exportero sudamericano.

Continuó: "Ha ganado con poco el actual subcampeón del mundo, por eso uno no entiende las cargadas. De hecho, Paraguay ensayó desde el comienzo un esquema defensivo, pero no recurrió a la violencia y al juego brusco desmedido. Jugó con armas leales y concentrado".

Por último, Sergio Goycochea expresó: "Esto es un deporte de contacto, pero nunca con mala intención. No me gusta esta actitud de Mbappé que tiene un montón de virtudes para pararse en esa sonrisa cargadora, en esa sonrisa que no es necesaria para el gran futbolista que es".

Las declaraciones de Goycochea fueron bien recibidas por el pueblo paraguayo, pero no cayeron bien en los detractores de la Selección de Argentina, quienes de inmediato recordaron momentos de la "Albiceleste" donde no hubo precisamente un juego limpio.

De las imágenes más difundidas en redes sociales fue el duelo entre Argentina y Países Bajos del Mundial 2022, donde tras un triunfo importante, los sudamericanos celebraron en la propia cara de los neerlandeses y se mofaron de la eliminación del conjunto europeo.

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