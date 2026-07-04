VIDEO. “Día de futbol y celebrando mi sele”: Shakira enloquece con victoria de Colombia

La cantante compartió en Instagram su festejo, junto con su familia, por el triunfo ante Ghana y también publicó imágenes del partido Argentina vs Cabo Verde, al que asistió en Miami.

La clasificación de Colombia a los octavos de final del Mundial 2026 desató la euforia de Shakira, quien celebró con entusiasmo la victoria 1-0 ante Ghana que aseguró el pase de la Tricolor a la siguiente ronda del torneo.

La cantante compartió en su cuenta de Instagram un video del festejo junto a su familia, en el que aparece rodeada de camisetas de la selección colombiana, gorros y música típica del país, en un ambiente completamente festivo.

"Día de fútbol y celebrando mi sele!!!", escribió la artista en su publicación, que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó miles de reacciones de apoyo a la selección cafetera.

En la misma publicación, Shakira también incluyó imágenes del partido entre Argentina y Cabo Verde, encuentro al que asistió en el estadio de Miami, ciudad donde reside actualmente. Su presencia en el recinto no pasó desapercibida, ya que fue captada disfrutando del ambiente mundialista desde las gradas.

Miami es una de las ciudades sede del Mundial y también el lugar donde Shakira desarrolla parte de su vida personal y profesional, combinando su agenda musical con su seguimiento cercano al torneo.

Tras asegurar su clasificación, Colombia ya conoce su próximo desafío en los octavos de final: enfrentará a Suiza el martes 7 de julio a las 14 horas de Guatemala, en un duelo clave por el pase a los cuartos de final.

Shakira ha mantenido una presencia constante en redes sociales durante el desarrollo del Mundial 2026, donde ha compartido distintos momentos de apoyo a la selección colombiana y se le ha visto en algunos juegos de Argentina.

Su publicación se suma a otros contenidos virales que han reforzado su conexión con la Tricolor, que continúa avanzando en el torneo con altas expectativas.

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