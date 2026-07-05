Brasil busca imponer su jerarquía y México quiere hacer historia: así se jugará el domingo de octavos

La Canarinha se mide a la sorprendente Noruega, mientras el Tri protagoniza el duelo más esperado de la jornada frente a Inglaterra en el Estadio Azteca.

Los octavos de final del Mundial 2026 continúan este domingo 5 de julio con una jornada cargada de expectativa. Brasil intentará confirmar su candidatura al título frente a Noruega, mientras que México e Inglaterra protagonizarán uno de los enfrentamientos más atractivos de esta fase eliminatoria.

La actividad comenzará con el choque entre Brasil y Noruega en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey. La pentacampeona del mundo llega como favorita tras eliminar a Japón, pero enfrente tendrá a una selección noruega que dio la sorpresa al dejar en el camino a Costa de Marfil y que buscará seguir escribiendo una de las grandes historias del torneo.

Ambos equipos cuentan con planillas de alto nivel. Los sudamericanos están liderados por Viníciuis Jr., aunque no podrán contar con Raphinha por lesión. Mientras que los europeos son comandados por Erling Haaland, quien ha demostrado su olfato goleador durante el torneo.

Celebración de Noruega ante Irak en el Mundial 2026 - Agencia EFE

Más tarde, todas las miradas se trasladarán al Estadio Azteca, donde México recibirá a Inglaterra en un duelo con ambiente de final. El Tri avanzó tras vencer con autoridad a Ecuador, mientras que los ingleses superaron a la República Democrática del Congo para instalarse entre los 16 mejores del campeonato.

La previa del encuentro ha estado marcada por la polémica. En Inglaterra, algunos medios han hablado incluso de un supuesto "sabotaje" tras la confusión por un posible cambio de horario, la filtración del hotel de concentración y las medidas de seguridad implementadas en Ciudad de México, aunque ni la Federación Inglesa ni el técnico Thomas Tuchel han presentado una denuncia oficial.

Para México, el compromiso representa la oportunidad de eliminar a uno de los favoritos del torneo y dar un golpe de autoridad ante su afición.

Inglaterra, por su parte, confía en el liderazgo de Harry Kane y en la calidad de su plantel para avanzar a los cuartos de final y mantener vivo el sueño de conquistar una nueva Copa del Mundo.

México se enfrenta a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. - Redes sociales.

Los vencedores de ambos encuentros se enfrentarán entre sí en los cuartos de final, por lo que el domingo también comenzará a definirse uno de los sectores más competitivos del cuadro rumbo al título.

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