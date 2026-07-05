El Estadio Azteca listo para su “último baile” en el Mundial 2026

El templo del fútbol mexicano tendrá su última función en el Mundial 2026 cuando reciba el esperado choque entre México e Inglaterra por los octavos de final.

El Estadio Azteca se prepara para vivir este domingo 5 de julio una jornada cargada de historia y emoción al albergar su último partido de la Copa Mundial de 2026. El legendario recinto de la Ciudad de México será el escenario del esperado enfrentamiento entre la Selección de México e Inglaterra por los octavos de final, un duelo que marcará la despedida del emblemático inmueble como sede del torneo más importante del fútbol.

Tras recibir varios encuentros de la fase de grupos y un compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final, el coloso mexicano volverá a abrir sus puertas para un partido de enorme trascendencia. El balón comenzará a rodar a las 18:00 horas en un estadio que ha sido testigo de algunos de los capítulos más memorables en la historia de los mundiales y que buscará despedirse con otra noche inolvidable junto a la afición mexicana.

Opiniones dividas con el Estadio Azteca

Con este encuentro concluirá la participación del Estadio Azteca como sede del Mundial 2026, ya que a partir de los cuartos de final todos los compromisos se disputarán exclusivamente en Estados Unidos. De esta manera, tanto México como Canadá dejarán de albergar partidos en la recta decisiva del campeonato, mientras el protagonismo se trasladará por completo al territorio estadounidense.

Para muchos aficionados y especialistas, el Estadio Azteca merecía recibir la gran final del certamen, considerando el enorme legado que ha construido a lo largo de las décadas. En este escenario se coronaron figuras inmortales como Pelé y Diego Armando Maradona, consolidándolo como uno de los templos más importantes del fútbol mundial.

No obstante, la FIFA decidió que la final del Mundial 2026 se dispute el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, dejando al histórico inmueble mexicano con un emotivo "último baile" que quedará grabado en la memoria de los aficionados.

Estadio Azteca o Ciudad de México es sede del Mundial 2026 - FIFA

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