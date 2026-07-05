Francia analiza pedir la anulación de la amarilla que Michael Olise recibió contra Paraguay

La Federación Francesa de Fútbol estaría solicitando la anulación de la tarjeta amarilla que el atacante recibió ante Paraguay en el Mundial 2026.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) habría tomado una decisión importante pensando en la fase decisiva del Mundial 2026. De acuerdo con reportes de "L’Équipe", el organismo busca la anulación de la tarjeta amarilla recibida por Michael Olise en el duelo ante Paraguay.

El atacante del combinado francés fue amonestado en un partido de alta intensidad, en el que Francia logró avanzar, pero terminó con varias complicaciones disciplinarias.

La intención de la federación es clara: evitar que Olise llegue condicionado a los próximos compromisos del torneo, especialmente en una fase donde una suspensión por acumulación de tarjetas podría dejar al equipo sin una de sus piezas ofensivas más importantes.

Sin embargo, la solicitud no garantiza un cambio inmediato. La apelación deberá ser analizada por el comité disciplinario de la FIFA, que es el encargado de determinar si existe o no una justificación para retirar la amonestación.

En este tipo de casos, la revisión suele centrarse en si hubo un error claro en la decisión arbitral o si la sanción fue aplicada de manera excesiva dentro del contexto del partido. Aun así, no es común que este tipo de tarjetas sean anuladas.

Olise se ha convertido en una pieza importante dentro del esquema ofensivo de Francia, aportando desequilibrio y creatividad en el ataque. Por ello, el cuerpo técnico busca mantenerlo disponible en una posible fase de cuartos o semifinales, donde las bajas por acumulación pueden ser determinantes.

Por ahora, el caso de Olise sigue en evaluación interna dentro de la Federación Francesa, que busca agotar todas las vías reglamentarias antes de aceptar una posible sanción en un momento clave del torneo. La decisión final de la FIFA será determinante para definir si el atacante puede o no mantenerse limpio de amonestaciones en lo que resta del Mundial.

Etiquetas