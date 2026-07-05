Los misiles de fuegos artificiales interrumpieron el hotel de los ingleses en México

La afición mexicana volvió a hacer ruido antes de un partido clave: con bombos, gritos y fuegos artificiales llegaron hasta el hotel de concentración de Inglaterra.

La previa de uno de los partidos más esperados entre México e Inglaterra se encendió fuera de la cancha. Un grupo de aficionados mexicanos se reunió la noche del sábado en las afueras del hotel donde se hospeda la selección inglesa.

En el lugar lanzaron pirotecnia para intentar alterar el descanso del equipo dirigido por Thomas Tuchel, previo al duelo de octavos de final del Mundial 2026. De acuerdo con El Gráfico, los hinchas llegaron hasta la zona de concentración pese al fuerte dispositivo de seguridad que rodeaba el hotel.

Desde el viernes, la delegación inglesa permanecía bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional, la Marina y la Policía, además de vallas y accesos restringidos para evitar incidentes antes del esperado compromiso contra el Tri. Sin embargo, la pasión de los seguidores mexicanos encontró la forma de hacerse presente.

Tras una convocatoria en redes sociales, decenas de aficionados acudieron al lugar con bombos, cánticos y fuegos artificiales. Aunque varios fueron retirados por las autoridades, algunos lograron detonar pirotecnia en las inmediaciones del hotel, generando imágenes que rápidamente se volvieron virales.

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En redes sociales circularon videos del momento, donde se observa el ambiente de fiesta, ruido y tensión en las afueras del inmueble. Algunos usuarios tomaron el episodio con humor, mientras otros cuestionaron la actitud de los aficionados, al considerar que este tipo de acciones pueden afectar la imagen del país anfitrión durante la justa mundialista.

No es la primera vez que ocurre una situación similar en este torneo. Días antes, miles de seguidores mexicanos también se reunieron frente al hotel de Ecuador antes del partido de dieciseisavos de final.

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En aquella ocasión se utilizaron petardos, sirenas y gritos para intentar incomodar el descanso del conjunto sudamericano. Horas antes del incidente con Inglaterra, aficionados ingleses también se acercaron al hotel con la intención de conseguir autógrafos de sus jugadores, pero el personal de seguridad les pidió retirarse y no permitió contacto con el plantel.

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