¡Una salvajada! Mexicanos intimidan a británicos con perros chihuahuas

Aficionados mexicanos llevaron perros chihuahua vestidos con la camiseta del Tri a la Embajada Británica en CDMX.

Sin lugar a duda, la pasión por el Mundial 2026 volvió a regalar una imagen inolvidable para los internautas. A pocas horas del partido México e Inglaterra por los octavos de final, decenas de aficionados mexicanos acudieron a la Embajada Británica en la Ciudad de México.

En esta ocasión, las personas se hicieron acompañar de perros chihuahua vestidos con la camiseta de la Selección Mexicana, en una escena que rápidamente se hizo viral en redes sociales. Los dueños de los pequeños canes organizaron la singular reunión como una forma de apoyar al Tricolor y, al mismo tiempo, enviar un mensaje cargado de humor antes del enfrentamiento ante la selección inglesa.

Los chihuahuas, una de las razas caninas más representativas de México, fueron los grandes protagonistas del evento al portar uniformes verdes, banderas nacionales y accesorios alusivos al Mundial. La original iniciativa provocó cientos de fotografías y videos que fueron compartidos por aficionados nacionales y extranjeros.

Usuarios de distintas plataformas calificaron la escena como una muestra del ingenio y creatividad de la afición mexicana, que nuevamente encontró una forma peculiar de apoyar a su selección en el mundial. El ambiente previo al compromiso entre México e Inglaterra ha estado marcado por una intensa expectativa tanto dentro como fuera de la cancha.

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Las autoridades capitalinas prepararon un importante operativo de seguridad para el partido, que incluye pantallas gigantes, control de acceso en puntos de reunión masiva y restricciones en la venta de bebidas alcohólicas. Por su parte, la Embajada Británica también ha destacado el valor histórico del enfrentamiento, al considerar que el duelo representa una oportunidad para fortalecer los lazos de amistad entre ambos países, más allá de la rivalidad deportiva.

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Mientras el balón aún no rueda, los aficionados mexicanos ya comenzaron a jugar su propio partido en las calles de la capital. La imagen de los chihuahuas uniformados frente a la representación diplomática británica se perfila como una de las estampas más memorables del Mundial 2026.

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