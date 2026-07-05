Identifican al influencer que provocó disturbios en el hotel de la selección de Inglaterra

Sale a la luz el nombre del influencer que provocó disturbios en el hotel donde se hospedaba la selección de Inglaterra.

El influencer Adriano Zendejas, conocido en redes sociales como Maestro Shifu, fue identificado como el creador de contenido que encabezó los disturbios registrados en las afueras del hotel donde se hospedaba la selección de Inglaterra, previo al encuentro frente a México.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el influencer acudió al lugar acompañado de un grupo de seguidores, una banda musical y fuegos artificiales con el objetivo de generar ruido durante la concentración del equipo inglés. Las acciones provocaron caos vial y movilizaron a las autoridades encargadas de resguardar las instalaciones.

¡Sí hubo serenata! Afición de México puso a prueba el blindaje de Inglaterra Un grupo de seguidores del Tri llegó hasta el hotel de concentración del conjunto inglés, pero el fuerte operativo de seguridad evitó que la fiesta se prolongara como ocurrió con Ecuador.

El organizador de los disturbios

Durante una transmisión en vivo, Maestro Shifu aseguró que se hizo pasar por integrante de la prensa para evitar ser identificado como el organizador de la protesta. En el video también afirmó que buscaban un "juego justo", mientras interactuaba con elementos de seguridad desplegados en el lugar.

Las imágenes muestran a decenas de personas participando en la concentración, mientras lanzaban pirotecnia y acompañaban a la banda musical frente al hotel donde descansaban los jugadores de la selección inglesa.

El incidente generó una ola de críticas en redes sociales, donde numerosos usuarios reprobaron este tipo de acciones al considerar que afectan la imagen del país como sede del evento deportivo. Hasta el momento, el influencer no ha emitido un pronunciamiento oficial ni ha ofrecido disculpas por lo ocurrido.

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