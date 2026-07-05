¡Sí hubo serenata! Afición de México puso a prueba el blindaje de Inglaterra

Un grupo de seguidores del Tri llegó hasta el hotel de concentración del conjunto inglés, pero el fuerte operativo de seguridad evitó que la fiesta se prolongara como ocurrió con Ecuador.

La selección de Inglaterra no pudo evitar por completo la tradicional serenata de la afición de México, aunque esta vez el robusto operativo de seguridad desplegado en los alrededores de su hotel de concentración impidió que la celebración se extendiera durante varias horas.

Durante la madrugada de este domingo, un grupo de seguidores del Tri llegó hasta las inmediaciones del hotel donde se hospeda el conjunto dirigido por Thomas Tuchel para mostrar su apoyo a la Selección de México de cara al duelo de octavos de final del Mundial.

Con trompetas, tambores, cánticos y algunos fuegos artificiales, los aficionados intentaron recrear el ambiente festivo que días antes protagonizaron frente al hotel de Ecuador. Sin embargo, la respuesta de las autoridades fue mucho más rápida y el intento de serenata terminó antes de cobrar mayor fuerza.

Elementos de la Policía desalojaron a los aficionados que permanecían en los alrededores del inmueble, mientras el dispositivo de seguridad continuó resguardando la concentración inglesa.

Desde el viernes, el equipo europeo ha contado con vigilancia permanente de la Guardia Nacional, la Marina y corporaciones policiales, además de vallas colocadas para restringir el acceso al hotel.

Las medidas no fueron casualidad. Inglaterra tomó precauciones después de lo ocurrido con Ecuador, cuya concentración fue rodeada por miles de aficionados de México antes del duelo de dieciseisavos de final.

En aquella ocasión hubo petardos, sirenas y cánticos durante varias horas con la intención de impedir el descanso del conjunto sudamericano, situación que incluso provocó inconformidad dentro de la delegación ecuatoriana.

Con ese antecedente, la Federación Inglesa reforzó su estrategia de seguridad e incluso mantuvo bajo reserva la ubicación del hotel para reducir el riesgo de una nueva serenata. Pese a ello, algunos aficionados lograron localizar el lugar y hacer sentir su apoyo al Tri, aunque sin alcanzar la magnitud del episodio anterior.

Ahora, toda la atención se trasladará al terreno de juego, donde México buscará dar la sorpresa frente a Inglaterra y conseguir un boleto a los cuartos de final.

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