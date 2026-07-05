México vs Inglaterra: se han enfrentado 9 veces... ¿quién domina el historial?

El combinado inglés ha ganado seis de los nueve enfrentamientos históricos ante México, que solo suma dos triunfos antes del cruce en los octavos del Mundial 2026

México e Inglaterra se verán las caras este domingo 5 de julio en los octavos de final del Mundial 2026, en un enfrentamiento que revive una rivalidad con antecedentes marcados por el dominio inglés en el historial general.

A lo largo de la historia, ambas selecciones se han enfrentado en nueve ocasiones en partidos oficiales y amistosos, con un balance claramente favorable a Inglaterra, que suma seis victorias, mientras que México ha conseguido dos triunfos y se registra un empate.

El único duelo entre ambas selecciones en una Copa del Mundo se disputó en 1966, cuando Inglaterra se impuso por 2-0 en la fase de grupos del torneo que terminaría conquistando como anfitrión. Ese encuentro representa el único antecedente mundialista entre ambos combinados hasta la fecha.

El único juego entre mexicanos e ingleses en un Mundial se remonta al año 1966 - FIFA

En el historial general también destaca una de las mayores goleadas entre ambos equipos: el 8-0 a favor de Inglaterra en 1961 en Wembley, resultado que sigue siendo el marcador más amplio en los enfrentamientos directos. México, sin embargo, también ha logrado imponerse en territorio propio, con victorias como el 2-1 en 1959 y el 1-0 en 1985.

El antecedente más reciente data de 2010, en un amistoso de preparación mundialista, donde Inglaterra volvió a imponerse por 3-1.

El último juego ente México e Inglaterra ocurrió en 2010. En ese amistoso, los ingleses ganaron 3-1. - Redes

Desde entonces, no habían vuelto a cruzarse en competiciones oficiales ni en Mundiales, lo que convierte este partido en un nuevo capítulo en la historia entre ambas selecciones.

De cara al duelo de octavos de final, Inglaterra llega respaldada por su tradición y estadísticas favorables, mientras que México afronta el reto con el impulso de jugar como anfitrión del torneo y la necesidad de romper una tendencia histórica que le ha sido desfavorable.

El encuentro promete ser uno de los más atractivos de la fase eliminatoria, no solo por el presente de ambas selecciones, sino también por un historial que, hasta ahora, favorece claramente al conjunto europeo.

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