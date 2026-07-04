El México vs Inglaterra tendrá máxima seguridad para evitar otra tragedia

Las autoridades reforzarán la seguridad en el Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma tras la tragedia ocurrida durante los festejos por el triunfo sobre Ecuador en el Mundial 2026.

La Ciudad de México se prepara para vivir otra jornada de intensa pasión mundialista, pero esta vez con un fuerte operativo de seguridad. El Gobierno capitalino anunció que desplegará 40 mil servidores públicos para el partido del domingo de octavos de final entre México e Inglaterra, con el objetivo de evitar incidentes durante las concentraciones de aficionados.

La alcaldesa Clara Brugada informó que el dispositivo estará integrado por 17 mil policías y 24 mil servidores públicos de áreas como Protección Civil, Bomberos, atención de emergencias y servicios de salud, quienes estarán distribuidos en los principales puntos de reunión de los seguidores del Tri.

El mayor despliegue se concentrará en Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia, donde históricamente miles de aficionados celebran los resultados de la selección mexicana. Solo en esa zona habrá cerca de 14 mil elementos, de los cuales 6 mil serán policías y el resto personal de distintas dependencias del Gobierno capitalino.

Las autoridades también confirmaron que reforzarán los controles de acceso al Ángel de la Independencia. Una vez que el lugar alcance su capacidad máxima, estimada en 25 mil personas, ya no se permitirá el ingreso de más aficionados y el flujo será redirigido hacia otros puntos de Paseo de la Reforma, donde se instalaron pantallas para seguir el encuentro.

El operativo responde a la tragedia ocurrida tras la victoria de México sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial, cuando cuatro personas perdieron la vida durante los festejos masivos en la capital. De acuerdo con las autoridades, tres fallecieron por asfixia y una más murió posteriormente en un hospital tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó las medidas y llamó a la afición a seguir las indicaciones de Protección Civil y de los cuerpos de seguridad para disfrutar del partido de manera responsable.

El esperado choque entre México e Inglaterra promete reunir a miles de seguidores, por lo que las autoridades buscan que la fiesta del Mundial se viva sin repetir la tragedia de días atrás.

Con información de EFE

Etiquetas