“La Perroneta”, la caravana de perros albicelestes que se volvió viral

Un paseador recorre las calles de Buenos Aires con varios perros vestidos con la camiseta de la selección de Argentina, generando furor en redes sociales.

Argentina vuelve a ser tendencia en redes sociales, esta vez no solo por el futbol, sino por un fenómeno viral que ya es conocido como "La Perroneta", una particular caravana de perros que ha conquistado a miles de usuarios en internet.

El curioso episodio muestra a un paseador recorriendo las calles de Buenos Aires acompañado de varios perros, todos vestidos con la camiseta de la selección argentina. Las imágenes, grabadas por transeúntes y difundidas en redes sociales como TikTok y X, rápidamente se viralizaron por su originalidad y simpatía.

El grupo de canes, que suele desplazarse en conjunto por distintas zonas de la ciudad, ha llamado la atención por su sincronía y por el ambiente futbolero que transmiten, especialmente en medio del clima de apoyo a la Albiceleste durante el Mundial 2026.

Usuarios en redes no tardaron en bautizar la escena como "La Perroneta", en alusión al término popular "caravana" o "tren" que se usa en el futbol argentino para describir agrupaciones que se mueven juntas con un mismo objetivo.

Las imágenes han generado una ola de comentarios positivos, memes y reacciones que destacan el ingenio del fenómeno y el vínculo del país con su selección, donde el futbol suele formar parte de la vida cotidiana incluso en expresiones inesperadas y de manera viral como esta.

Buenos Aires, una ciudad conocida por su pasión futbolera, vuelve a convertirse en escenario de una tendencia que mezcla humor, cultura popular y el fervor por la selección nacional, que sigue generando contenido viral más allá de los estadios.

"La Perroneta" se suma así a la larga lista de fenómenos virales relacionados con el fútbol argentino, reafirmando una vez más cómo el deporte puede trascender el campo de juego y convertirse en parte del día a día de la calle.

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