Memes inundan las redes tras polémica decisión de la FIFA que beneficia a Estados Unidos

Memes inundan las redes por la polémica habilitación de Folarin Balogun.

La decisión de la FIFA de habilitar al delantero Folarin Balogun para disputar el partido de octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica no solo desató una fuerte controversia en el mundo del futbol, sino también una ola de memes y reacciones en redes sociales.

Miles de usuarios recurrieron al humor para expresar su inconformidad luego de que la Comisión Disciplinaria dejara sin efecto la suspensión del atacante estadounidense, quien había sido expulsado en el encuentro frente a Bosnia y Herzegovina por una acción considerada conducta violenta tras la revisión del VAR.

La polémica aumentó cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró públicamente la resolución de la FIFA y escribió en sus redes sociales: "Gracias a la FIFA por corregir una gran injusticia". Su mensaje alimentó aún más el debate y se convirtió en tendencia en plataformas como X, Facebook e Instagram.

Trump agradece a la FIFA por “hacer lo correcto” tras la decisión sobre Balogun El mandatario estadounidense reaccionó en redes sociales tras conocerse el cambio en la sanción del delantero Folarin Balogun, que ahora estará habilitado para jugar los octavos de final del Mundial 2026 ante Bélgica.

Los mejores memes

Los memes no tardaron en aparecer. Muchos usuarios ironizaron con una supuesta "ayuda" de la FIFA al país anfitrión del Mundial, mientras otros compararon la decisión con episodios polémicos de torneos anteriores. También circularon montajes en los que Trump aparecía "negociando" con dirigentes del organismo o levantando una tarjeta roja para convertirla en amarilla.

Otros internautas utilizaron imágenes de árbitros, escenas de películas y personajes populares para burlarse de la resolución, mientras que aficionados de distintas selecciones cuestionaron la imparcialidad del máximo organismo del futbol.

Aunque la FIFA explicó que la medida fue tomada con base en el artículo 27 de su reglamento disciplinario, la decisión sigue generando opiniones divididas entre aficionados y analistas deportivos.

Mientras Estados Unidos se prepara para enfrentar a Bélgica con su máximo goleador disponible, la conversación en redes sociales continúa dominada por los memes, que han convertido la polémica en uno de los temas más comentados de la jornada mundialista.

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