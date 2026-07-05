“¿Y si sí?”: la ilusión invade México antes del duelo más esperado

La capital mexicana vive una jornada de fiesta, ilusión y un fuerte operativo de seguridad mientras el Tri busca clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026.

La ilusión de todo un país volvió a sentirse este domingo en las calles de la Ciudad de México. Desde tempranas horas, miles de aficionados comenzaron a reunirse en el FIFA Fan Festival instalado en el Zócalo y en los alrededores del estadio donde la selección mexicana enfrenta a Inglaterra por un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026.

Con camisetas verdes, banderas, sombreros y los tradicionales cánticos, familias enteras y grupos de amigos inundaron los principales puntos de reunión de la capital de México. Entre la emoción y los nervios, una pregunta se repetía constantemente entre los seguidores del Tri: "¿Y si sí?", reflejando la esperanza de romper una barrera histórica en la Copa del Mundo.

Aficionados mexicanos a la espera del juego contra Inglaterra en octavos de final del Mundial 2026. - EFE

Sin embargo, el ambiente festivo también estuvo acompañado por un amplio dispositivo de seguridad. Las autoridades desplegaron más de 17 mil policías, ambulancias, personal médico y equipos de Protección Civil para controlar las concentraciones masivas, especialmente en el Ángel de la Independencia y sobre Paseo de la Reforma, donde se esperaba una celebración multitudinaria en caso de una victoria mexicana.

El operativo también incluyó monitoreo permanente mediante el sistema C5, restricciones en la venta de alcohol con la ampliación de la ley seca, prohibición del uso de pirotecnia y controles de acceso en las principales zonas de reunión. Además, se instalaron decenas de pantallas en distintos puntos de la ciudad para distribuir a los aficionados y evitar aglomeraciones.

Las medidas fueron reforzadas después de que celebraciones anteriores terminaran con un saldo trágico de cuatro personas fallecidas y varios lesionados. A ello se sumó el llamado de la Embajada de Estados Unidos para que sus ciudadanos evitaran las grandes multitudes y extremaran precauciones durante la jornada.

En lo deportivo, México llega motivado tras eliminar a Ecuador en los dieciseisavos de final, mientras que Inglaterra avanzó luego de superar a la República Democrática del Congo. El ganador de este compromiso se enfrentará en cuartos de final al vencedor del duelo entre Brasil y Noruega.

Más allá del resultado, la afición mexicana volvió a demostrar que cree en su selección. Entre cánticos, celulares levantados y un ambiente cargado de expectativa, millones de personas sueñan con dejar atrás la famosa "maldición del quinto partido" y escribir una nueva página en la historia del fútbol mexicano. Con información de EFE

Etiquetas