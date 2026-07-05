México prepara una sorpresa para el duelo ante Inglaterra

Los organizadores repartirán alrededor de 80 mil banderas para que las tribunas del Estadio Azteca se conviertan en un enorme mosaico tricolor durante los octavos de final del Mundial 2026.

El apoyo al Tricolor comenzará mucho antes del silbatazo inicial. Los miles de aficionados que llenarán el Estadio Azteca para el duelo entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, recibirán una bandera nacional con la que buscarán convertir las tribunas en un enorme mosaico verde, blanco y rojo.

De acuerdo con diversos reportes, los organizadores repartirán alrededor de 80 mil banderas de México, una por cada espectador, para que el recibimiento a la selección sea uno de los momentos más emotivos de la Copa del Mundo.

La iniciativa busca que el Azteca luzca completamente vestido con los colores nacionales cuando los jugadores salten al terreno de juego, en un ambiente que promete ser ensordecedor desde el calentamiento y durante la ceremonia previa al encuentro.

No será la primera vez que la organización del Mundial prepare una activación especial para los aficionados. En el partido inaugural también se distribuyeron sombreros mexicanos entre los asistentes, una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo y que ahora tendrá continuidad con un espectacular despliegue de banderas.

La expectativa es que el también llamado "Coloso de Santa Úrsula" viva una de sus noches más memorables. Además de tratarse de un duelo de eliminación directa, será el último partido de la Copa del Mundo 2026 que se dispute en el histórico inmueble de México.

El ambiente ya comenzó a calentarse desde la víspera del encuentro, cuando un grupo de aficionados del Tri acudió al hotel de concentración de Inglaterra para realizar una serenata antes del compromiso. Ahora, el apoyo se trasladará a las gradas, donde miles de voces intentarán impulsar al equipo de Javier Aguirre en busca de un lugar entre las ocho mejores selecciones del torneo.

Con el estadio completamente teñido de verde, blanco y rojo, México espera convertir el Azteca en un auténtico fortín y hacer sentir la localía frente a una Inglaterra que llega como favorita, pero que tendrá que enfrentarse también al empuje de una afición decidida a jugar su propio partido.

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