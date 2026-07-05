Real Madrid se refuerza con el mundialista Denzel Dumfries

El lateral derecho recién acaba de terminar su participación en el Mundial 2026 con Países Bajos.

El Real Madrid continúa reforzando su plantilla de cara a la próxima temporada con la incorporación del lateral derecho neerlandés Denzel Dumfries, quien llega procedente del Inter de Milán. El defensor, de 30 años, firmó un contrato que lo vinculará con el conjunto blanco hasta el 30 de junio de 2030, en una operación que representa una nueva apuesta de la directiva por fortalecer una de las posiciones más importantes del equipo. Aunque el club no reveló el monto del traspaso, diversas informaciones sitúan la cifra en torno a los veinte millones de euros.

Tras cinco campañas defendiendo los colores del Inter, Dumfries pone fin a una etapa llena de éxitos en el fútbol italiano. Durante su paso por el conjunto milanés conquistó dos títulos de la Serie A, tres Copas de Italia y tres Supercopas de Italia, además de consolidarse como uno de los laterales más completos del continente. Su capacidad para recorrer toda la banda, su potencia física y su constante presencia en ataque lo convirtieron en una pieza clave tanto para su club como para la selección de los Países Bajos.

Nuevo fichaje para el Real Madrid

La llegada del internacional neerlandés también incrementará la competencia dentro del plantel dirigido por José Mourinho. Dumfries disputará un puesto con el inglés Trent Alexander-Arnold, mientras que su incorporación responde a la necesidad de reforzar el carril derecho tras la salida de Dani Carvajal. Además, el Real Madrid continúa protagonizando un intenso mercado de fichajes, luego de sumar previamente a Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté, con el objetivo de conformar una plantilla capaz de luchar por todos los títulos.

Antes de destacar en la Serie A, Dumfries construyó una sólida trayectoria en el fútbol neerlandés con pasos por Sparta de Róterdam, Heerenveen y PSV Eindhoven. Su evolución lo llevó a convertirse en un referente de la selección nacional, con la que recientemente participó en la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá.

Ahora afronta uno de los mayores desafíos de su carrera al vestir la camiseta del Real Madrid, donde buscará mantener el alto nivel que lo ha caracterizado durante los últimos años y contribuir a una nueva etapa de éxitos para el club español.

Denzel Dumfries anotó el tercer gol neerlandés -

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